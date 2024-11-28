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    Mercedes'in geliştirdiği güneş boyası, elektrikli araçları güneş paneline çeviriyor

    Mercedes, elektrikli araçların gövdesine sürülebilen fotovoltaik güneş boyası geliştirdi. Bu boya sayesinde, otomobillerin bütün gövdesi, elektrik üreten güneş paneline dönüşüyor.
    Mercedes, araçlar için elektrik üreten güneş boyası geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Güneş panelleriyle otomobilleri kaplama fikri çok eski olsa da, maliyet ve panellerin yerleştirilmesinin zorluğu nedeniyle bugüne kadar gerçeğe dönüşmedi. Mercedes, bu fikri farklı bir yöntemle hayata geçirmeyi planlıyor: güneş boyası.

    Alman otomobil üreticisi, geçen hafta Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Ar-Ge merkezindeki gelecek teknoloji sergisinde bu fikrin ipuçlarını verdi. Fotovoltaik malzeme bir macun gibi gövde panellerine sadece 5 mikron kalınlığında, insan saçından daha ince bir tabaka halinde uygulanıyor. Orta boy bir SUV'nin her bir gövde panelini bu malzemeyle kaplayarak, aracın tavanına eklenen tek bir panelin 3 metre karelik alanına kıyasla üç kattan fazla artışla 11 metre kare alan elde etmek mümkün.

    Bütün gün yetecek miktarda elektrik üretebiliyor 

    Mercedes, Los Angeles gibi bol güneşli bölgelerde bu boya sayesinde günlük sürüşlerin tamamen güneş enerjisinden karşılanabileceğini söylüyor. Los Angeles'ta yılda 20.000 km, Stuttgart'ta 12.000 km güneş enerjisiyle gidebilmek mümkün.

    Mercedes, fotovoltaik macunun tam olarak neyden yapıldığını söylemiyor, sadece nadir toprak elementleri ve silikon içermediğini, kolayca bulunabilen, toksik olmayan ham maddelere dayandığını söylüyor.

    Mercedes, araçlar için elektrik üreten güneş boyası geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Her gövde panelinin galvanik olarak izole edilmesi ve elektriği aküye veya doğrudan motorlara gönderen bir güç dönüştürücüsüne bağlanması gerekiyor. Güneş malzemesinin, güneş enerjisinin yüzde 94'ünün fotovoltaik kaplamaya ulaşmasını sağlayan ve tam bir renk yelpazesi sunan nanopartikül bazlı bir boya ile kaplandığı belirtiliyor. Daha koyu renkler, daha açık tonlardan daha fazla enerji yakalıyor ve kaplanmış gövde panelleri güneş ışığını %20 verimlilikle elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu oran, günümüzde ticari olarak satılan güneş panelleriyle aynı seviyede.

    Bu güneş boyasının ticari kullanıma ne zaman geçeceği (ya da geçip geçmeyeceği) henüz bilinmiyor. Ancak Mercedes'in basına tanıtmış olması, önemli bir ilerleme kaydedildiğinin göstergesi. Bu teknolojinin gelecekte kullanıma sunulmasını şüphesiz herkes temenni edecektir.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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