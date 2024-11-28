Mercedes'in geliştirdiği güneş boyası, elektrikli araçları güneş paneline çeviriyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Güneş panelleriyle otomobilleri kaplama fikri çok eski olsa da, maliyet ve panellerin yerleştirilmesinin zorluğu nedeniyle bugüne kadar gerçeğe dönüşmedi. Mercedes, bu fikri farklı bir yöntemle hayata geçirmeyi planlıyor: güneş boyası.

Alman otomobil üreticisi, geçen hafta Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Ar-Ge merkezindeki gelecek teknoloji sergisinde bu fikrin ipuçlarını verdi. Fotovoltaik malzeme bir macun gibi gövde panellerine sadece 5 mikron kalınlığında, insan saçından daha ince bir tabaka halinde uygulanıyor. Orta boy bir SUV'nin her bir gövde panelini bu malzemeyle kaplayarak, aracın tavanına eklenen tek bir panelin 3 metre karelik alanına kıyasla üç kattan fazla artışla 11 metre kare alan elde etmek mümkün.

Mercedes elektrikli araçlar için yeni fren teknolojisi geliştirdi 4 gün önce eklendi

Bütün gün yetecek miktarda elektrik üretebiliyor

Mercedes, Los Angeles gibi bol güneşli bölgelerde bu boya sayesinde günlük sürüşlerin tamamen güneş enerjisinden karşılanabileceğini söylüyor. Los Angeles'ta yılda 20.000 km, Stuttgart'ta 12.000 km güneş enerjisiyle gidebilmek mümkün.

Mercedes, fotovoltaik macunun tam olarak neyden yapıldığını söylemiyor, sadece nadir toprak elementleri ve silikon içermediğini, kolayca bulunabilen, toksik olmayan ham maddelere dayandığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Her gövde panelinin galvanik olarak izole edilmesi ve elektriği aküye veya doğrudan motorlara gönderen bir güç dönüştürücüsüne bağlanması gerekiyor. Güneş malzemesinin, güneş enerjisinin yüzde 94'ünün fotovoltaik kaplamaya ulaşmasını sağlayan ve tam bir renk yelpazesi sunan nanopartikül bazlı bir boya ile kaplandığı belirtiliyor. Daha koyu renkler, daha açık tonlardan daha fazla enerji yakalıyor ve kaplanmış gövde panelleri güneş ışığını %20 verimlilikle elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu oran, günümüzde ticari olarak satılan güneş panelleriyle aynı seviyede.

Bu güneş boyasının ticari kullanıma ne zaman geçeceği (ya da geçip geçmeyeceği) henüz bilinmiyor. Ancak Mercedes'in basına tanıtmış olması, önemli bir ilerleme kaydedildiğinin göstergesi. Bu teknolojinin gelecekte kullanıma sunulmasını şüphesiz herkes temenni edecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes, araçlar için elektrik üreten güneş boyası geliştirdi