Mercedes'in geliştirdiği güneş boyası, elektrikli araçları güneş paneline çeviriyor

Alman otomobil üreticisi, geçen hafta Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Ar-Ge merkezindeki gelecek teknoloji sergisinde bu fikrin ipuçlarını verdi. Fotovoltaik malzeme bir macun gibi gövde panellerine sadece 5 mikron kalınlığında, insan saçından daha ince bir tabaka halinde uygulanıyor. Orta boy bir SUV'nin her bir gövde panelini bu malzemeyle kaplayarak, aracın tavanına eklenen tek bir panelin 3 metre karelik alanına kıyasla üç kattan fazla artışla 11 metre kare alan elde etmek mümkün.
Bütün gün yetecek miktarda elektrik üretebiliyor
Mercedes, Los Angeles gibi bol güneşli bölgelerde bu boya sayesinde günlük sürüşlerin tamamen güneş enerjisinden karşılanabileceğini söylüyor. Los Angeles'ta yılda 20.000 km, Stuttgart'ta 12.000 km güneş enerjisiyle gidebilmek mümkün.
Mercedes, fotovoltaik macunun tam olarak neyden yapıldığını söylemiyor, sadece nadir toprak elementleri ve silikon içermediğini, kolayca bulunabilen, toksik olmayan ham maddelere dayandığını söylüyor.
Bu güneş boyasının ticari kullanıma ne zaman geçeceği (ya da geçip geçmeyeceği) henüz bilinmiyor. Ancak Mercedes'in basına tanıtmış olması, önemli bir ilerleme kaydedildiğinin göstergesi. Bu teknolojinin gelecekte kullanıma sunulmasını şüphesiz herkes temenni edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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