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Volvo ve Starbucks, birlikte hızlı şarj istasyonu ağı kurmak için anlaştı. İlk adımı ABD'de atılacak olan şarj istasyonu ağının sağlayıcısı ChargePoint olacak. Proje kapsamında Starbucks şubelerinin bulunduğu 15 lokasyona toplamda 60 adet ünite yerleştirilecek. Bu yaz başlaması planlanan ilk aşamada Denver'dan Seattle'a kadar yaklaşık 2200 kilometrelik rotadaki 15 Starbucks şubesine toplamda 60 adet ünite yerleştirilecek.

Hedef 160 km'de bir şarj istasyonu kurmak

Projenin ana fikri olduçka basit. Genel olarak elektrikli otomobillerin yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşması 40 dakika civarında sürüyor. Starbucks lokasyonlarına kurulacak DC şarj istasyonları ile sürücüler araçlarının şarj olmasını beklerken kahvelerini alıp rahatlayabilecekler. Volvo, 160 km'de bir şarj noktası oluşturmayı hedefliyor. Bu da elektrikli otomobillerle yolculuk için oldukça yeterli bir mesafe.

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Volvo markalı elektrikli araç sürücüleri ChargePoint uygulamasını kullanarak Starbucks lokasyonlarındaki şarj ünitelerini ve müsaitlik durumlarını görebilecek. Daha da önemlisi, şarj istasyonlarını ücret karşılığı tüm elektrikli araç sahipleri kullanabilecek. Ancak Volvo'nun PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve tamamen elektrikli modellerini kullanan kişiler bu istasyonlardan indirimli veya ücretsiz faydalanabilecek.

Ünitelerin şarj hızları henüz net değil ancak gelen bilgilere göre birçoğu 62,5 kW'a kadar, bazıları da 350 kW'a kadar hızı destekleyecek. ScrapeHero isimli veri şirketine göre ABD'de 7 Mart 2022 itibariyle 15,322 tane Starbucks şubesi bulunuyor.

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Volvo, ABD'deki Starbucks şubelerine şarj istasyonu kuracak