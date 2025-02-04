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    Elektrikli kamyonların dizel araçlardan daha ekonomik olduğu bulundu

    Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yapılan bir pilot program, elektrikli kamyonların toplam sahip olma maliyeti açısından dizel yakıtlı araçları geride bıraktığını gösterdi.
    Elektrikli kamyonlar dizel araçlardan çok daha ekonomik Tam Boyutta Gör
    Çin’in Guangdong eyaletine bağlı teknoloji merkezi Shenzhen şehrinde gerçekleştirilen bir pilot program, elektrikli kamyonların uzun mesafeli taşımacılıkta dizel araçlara kıyasla daha ekonomik olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu araçlar, toplam sahip olma maliyeti açısından da dizel yakıtlı araçları geride bırakıyor.

    Elektrikli kamyonlar daha ekonomik

    SCMP’nin haberine göre yıllık 60.000 kilometrenin üzerinde yol kat eden batarya destekli kamyonlar, toplam sahip olma maliyeti açısından dizel araçları geride bırakıyor. Toplam sahip olma maliyeti, bir aracın satın alma maliyetinin yanı sıra, kullanım ömrü boyunca ortaya çıkan işletme giderlerini de kapsıyor.

    Uzmanlara göre batarya maliyetlerindeki keskin düşüş, 2023 yılına kıyasla elektrikli kamyonların satın alma maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 oranında azalttı. Bu durum, daha kısa mesafelerde çalışan kamyonların bile dizel araçlarla rekabet edebilmesini sağlıyor. Önceki yıllarda, elektrikli kamyonların yüksek başlangıç maliyetleri, yakıt tasarrufu avantajlarını gölgede bıraktığı için alıcıları caydırıyordu.

    Geçen yıl Shenzhen'de 40'tan fazla işletme ve kurumun hükümetin desteğiyle şehir ile Dongguan ve Huizhou arasındaki güzergahlarda elektrikli kamyon kullanımına yönelik bir pilot program yürütüldü. Programa 38 ağır sınıf kamyon dahil edildi. Pilot programda belirlenen zorluklardan birisinin yetersiz şarj altyapısı olduğu vurgulandı.

    Shenzhen yönetimine elektrikli kamyonların yaygınlaştırılması konusunda danışmanlık yapan Shenzhen Xieli New Energy and Intelligent Connected Vehicle Innovation Centre direktörü Xie Haiming, şehir içi ve şehirlerarası taşımacılıkta elektrikli araç kullanımını artırmayı hedefleyen projelerde görev alıyor. Daha önce dünya çapında toplu taşıma ve taksi filolarını tamamen elektrikli hale getiren ilk şehir olan Shenzhen, bu başarıyı yük taşımacılığına da taşımak istiyor.

    Shenzhen’den başta sanayi şehirleri Dongguan ve Huizhou olmak üzere bölgedeki diğer şehirlere yapılan taşımacılık, elektrifikasyon sürecinin en önemli itici gücü olarak gösteriliyor. Guangdong eyalet hükümeti, Büyük Körfez Bölgesi’nde sıfır emisyonlu lojistik koridorları oluşturmayı planlıyor. Bu girişimin, bölgenin karbon azaltma ve temiz enerji politikaları çerçevesinde kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor.

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