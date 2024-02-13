Volvo, yeni elektrikli kamyonunu tanıttı: Türkiye'de de satılacak

Yeni Volvo FM Low Entry, özellikleriyle neler sunuyor❓
İsveçli şirketin doğuştan elektrikli araç platformu üzerine yükselen ilk ürünü olan Volvo FM Low Entry; Türkiye, Avrupa ve Güney Kore gibi seçilmiş pazarlarda satışa sunulmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada, söz konusu platformun çöp toplamadan ürün dağıtımına ve şantiye operasyonlarına kadar çeşitli görevler için özel olarak tasarlandığı ifade ediliyor.
Yeni FM Low Entry modelinde toplam 360 kWsa kapasiteye ulaşan dört batarya paketi görev yapıyor. Bu da elektrikli kamyonun tek şarjla 200 kilometreye kadar menzil sunmasını sağlıyor. Bu kısa menzil, platformun neden şehir içi kullanıma uygun olarak tasarlandığını net bir şekilde açıklıyor. Ağırlığı versiyona göre 19 ila 32 ton arasında değişen araçta 483 beygirlik (360 kW) elektrik motoru görev yapıyor. Araçta 43 kW AC ve 250 kW'a kadar DC şarj desteği bulunuyor.
Yeni FM Low Entry, görüldüğü gibi tasarımı itibarıyla mevcut kamyonlara göre oldukça alçak bir kabine sahip. İsveçli üretici, bu tasarımda sürücünün en iyi görüş açısına sahip olmasının onlar için çok önemli olduğunu dile getiriyor. Öyle ki araç, İngiltere'nin ağır sınır araçlar için geçerli olan Direct Vision standardından beş yıldız almış. Ayrıca aracın çevresinde Volvo'nun gelişmiş Camera Monitor sistemi görev yapıyor.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.