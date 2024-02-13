Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volvo, yeni elektrikli kamyonunu tanıttı: Türkiye'de de satılacak

    İsveçli üreticinin doğuştan elektrikli araç platformu üzerine geliştirilen ilk ürünü olan FM Low Entry, 200 km menziliyle çöp toplama, ürün dağıtımı ve şantiye operasyonu gibi işlerde kullanılacak.
    Volvo, yeni elektrikli kamyonunu tanıttı: Türkiye'de de satılacak Tam Boyutta Gör
    Dünya genelindeki pek çok üretici gibi Volvo Trucks da elektrikli araç teknolojilerine yatırım yapıyor. Şirketin şimdiye kadarki tüm elektrikli kamyonları içten yanmalı motorlu araçlar için geliştirilen platformlar kullanıyordu. Yeni Volvo FM Low Entry ise bu durumu değiştiriyor.

    Yeni Volvo FM Low Entry, özellikleriyle neler sunuyor❓

    İsveçli şirketin doğuştan elektrikli araç platformu üzerine yükselen ilk ürünü olan Volvo FM Low Entry; Türkiye, Avrupa ve Güney Kore gibi seçilmiş pazarlarda satışa sunulmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada, söz konusu platformun çöp toplamadan ürün dağıtımına ve şantiye operasyonlarına kadar çeşitli görevler için özel olarak tasarlandığı ifade ediliyor.

    Yeni FM Low Entry modelinde toplam 360 kWsa kapasiteye ulaşan dört batarya paketi görev yapıyor. Bu da elektrikli kamyonun tek şarjla 200 kilometreye kadar menzil sunmasını sağlıyor. Bu kısa menzil, platformun neden şehir içi kullanıma uygun olarak tasarlandığını net bir şekilde açıklıyor. Ağırlığı versiyona göre 19 ila 32 ton arasında değişen araçta 483 beygirlik (360 kW) elektrik motoru görev yapıyor. Araçta 43 kW AC ve 250 kW'a kadar DC şarj desteği bulunuyor.

    Volvo, yeni elektrikli kamyonunu tanıttı: Türkiye'de de satılacak Tam Boyutta Gör
    Volvo Trucks tarafından tasarlanan yeni platform oldukça esnek. 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 ve 8x4 olmak üzere  beş farklı aks konfigürasyonuyla sunuluyor. Ayrıca, müşteriler, bir ila dört koltuklu modeller arasında seçim yapabilirken çeşitli operasyonel ihtiyaçlara ve tercihlere göre uyarlanan genişletilmiş yüksek yataklı kabini de tercih edebiliyor.

    Yeni FM Low Entry, görüldüğü gibi tasarımı itibarıyla mevcut kamyonlara göre oldukça alçak bir kabine sahip. İsveçli üretici, bu tasarımda sürücünün en iyi görüş açısına sahip olmasının onlar için çok önemli olduğunu dile getiriyor. Öyle ki araç, İngiltere'nin ağır sınır araçlar için geçerli olan Direct Vision standardından beş yıldız almış. Ayrıca aracın çevresinde Volvo'nun gelişmiş Camera Monitor sistemi görev yapıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra paket sıralaması hondacı kadir topa nasıl sert vurulur austral alınır mı derin nefes alamıyorum esniyorum.

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro
    Reeder P13 Blue Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız