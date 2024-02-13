Volvo, yeni elektrikli kamyonunu tanıttı: Türkiye'de de satılacak

Tam Boyutta Gör Dünya genelindeki pek çok üretici gibi Volvo Trucks da elektrikli araç teknolojilerine yatırım yapıyor. Şirketin şimdiye kadarki tüm elektrikli kamyonları içten yanmalı motorlu araçlar için geliştirilen platformlar kullanıyordu. Yeni Volvo FM Low Entry ise bu durumu değiştiriyor.

Yeni Volvo FM Low Entry, özellikleriyle neler sunuyor❓

İsveçli şirketin doğuştan elektrikli araç platformu üzerine yükselen ilk ürünü olan Volvo FM Low Entry; Türkiye, Avrupa ve Güney Kore gibi seçilmiş pazarlarda satışa sunulmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada, söz konusu platformun çöp toplamadan ürün dağıtımına ve şantiye operasyonlarına kadar çeşitli görevler için özel olarak tasarlandığı ifade ediliyor.

Yeni FM Low Entry modelinde toplam 360 kWsa kapasiteye ulaşan dört batarya paketi görev yapıyor. Bu da elektrikli kamyonun tek şarjla 200 kilometreye kadar menzil sunmasını sağlıyor. Bu kısa menzil, platformun neden şehir içi kullanıma uygun olarak tasarlandığını net bir şekilde açıklıyor. Ağırlığı versiyona göre 19 ila 32 ton arasında değişen araçta 483 beygirlik (360 kW) elektrik motoru görev yapıyor. Araçta 43 kW AC ve 250 kW'a kadar DC şarj desteği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Volvo Trucks tarafından tasarlanan yeni platform oldukça esnek. 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 ve 8x4 olmak üzere beş farklı aks konfigürasyonuyla sunuluyor. Ayrıca, müşteriler, bir ila dört koltuklu modeller arasında seçim yapabilirken çeşitli operasyonel ihtiyaçlara ve tercihlere göre uyarlanan genişletilmiş yüksek yataklı kabini de tercih edebiliyor.

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Yeni FM Low Entry, görüldüğü gibi tasarımı itibarıyla mevcut kamyonlara göre oldukça alçak bir kabine sahip. İsveçli üretici, bu tasarımda sürücünün en iyi görüş açısına sahip olmasının onlar için çok önemli olduğunu dile getiriyor. Öyle ki araç, İngiltere'nin ağır sınır araçlar için geçerli olan Direct Vision standardından beş yıldız almış. Ayrıca aracın çevresinde Volvo'nun gelişmiş Camera Monitor sistemi görev yapıyor.

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Volvo, yeni elektrikli kamyonunu tanıttı: Türkiye'de de satılacak