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    Volvo, geliştirdiği pillerle süper hızlı şarj vadeden İsrailli firmaya yatırım yaptı

    2030 itibarıyla tamamen elektrikli araç markası haline gelmeyi planlayan Volvo, geliştirdiği pil hücreleriyle 5 dakika şarjla 160 km menzil vadeden İsrailli StoreDot firmasına yatırım yaptı.
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    Volvo, pilleriyle süper hızlı şarj vadeden firmaya yatırım yaptı
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    Elektrikli araçlar ön görülenden hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Dolayısıyla üreticilerin pil teknolojilerine yönelik yatırımları da hız kazanmış durumda. Volvo da bu kapsamda StoreDot isimli teknoloji şirketine yatırım yaptığını duyurdu.

    İsrailli firma, geçtiğimiz yılın başında yenilikçi pil hücrelerini tanıtmış ve 5 dakika şarj ile 160 kilometreye varan menzil vadetmişti. StoreDot, Volvo'nun yatırımı ile geliştirdiği pil hücrelerinin piyasaya çıkış süresini hızlandırmayı ve 2024 yılına kadar seri üretime geçmeyi hedefliyor. Eğer her şey beklendiği gibi giderse, Volvo'nun gelecekteki elektrikli araçlarında bu teknolojiyi görmemiz mümkün olacak.

    Yapılan açıklamaya göre, StoreDot'un yenilikçi pilleri, benzersiz bir silikon-dominant anot teknolojisi ve ilgili yazılım entegrasyonu etrafında şekilleniyor. Bu sayede nanoparçacıklar, (grafite göre) iyonların hareketini daha verimli bir şekilde destekliyor. Bu da StoreDot'un pillerinin vadedilen şarj sürelerine ulaşmasını sağlıyor. Şirket, geçen yılki açıklamasında bu hızlı şarj süresini mevcut şarj altyapısıyla 2025 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini duyurmuştu.

    Volvo, 2025 itibarıyla satışlarının yüzde 50'sinin, 2030 itibarıyla da tamamının elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Şirketin 2022'nin ilk çeyreğindeki saf elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları yaklaşık 50 bin adet oldu. Bu da toplam satışlarının yüzde 33,6'sına denk geliyor. Saf elektrikli araçlar ise 11.721 adetle yüzde 7,9 paya sahip.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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