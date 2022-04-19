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Ferrari, geçtiğimiz yıl tanıttığı 296 GTB'nin üstü açılabilir versiyonuyla karşımızda. 296 GTS (Gran Turismo Spider) olarak adlandırılan model, GTB'nin tasarımını birebir alarak açılabilir metal tavanla birleştiriyor.

296 GTS özellikleriyle neler sunuyor?

Açılabilir tavan fonksiyonu, özellikle söz konusu metal tavan olduğunda, coupe versiyona göre fazladan ağırlık demek. Bu noktada Ferrari 296 GTS'in kuru ağırlığının opsiyonel Assetto Fiorano paketi ile 1540 kilogram olduğunu öğreniyoruz. Bu da GTB'ye göre 70 kilogram kadar daha ağır olduğu anlamına geliyor. Tavan mekanizması demişken, mekanizmanın açılması veya kapanması 45 km/s'e kadar olan hızlarda 14 saniye sürüyor.

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Yeni Ferrari 296 GTS'in kalbinde yatan ünite ise coupe versiyonla aynı. Tek başına 663 PS güç üreten 3.0 litre V6 ünite, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistem kapsamındaki elektrik motorundan destek alıyor. Bu sayede arka tekerleklere iletilen toplamda 830 PS güç ve 740 Nm tork açığa çıkıyor.

0-100 km/s : 2.9 saniye

0-200 km/s : 7.6 saniye

Azami hız : 330 km/s

7.45 kWsa batarya paketiyle donatılan 296 GTS, 135 km/s hıza kadar saf elektrikli sürüş modunda kullanılabiliyor. Performanslı model bu modda 25 kilometre menzil sunuyor. Coupe versiyonla paylaşılan bir başka detay da şanzıman. 296 GTS'te 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman görev yapıyor.

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Ferrari 296 GTS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri