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    Çin, şarj edilebilir hibrit araçlara vergi muafiyetini 2027'de kaldıracak

    Çin, 1 Ocak 2027'den itibaren şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı araçlara uygulanan vergi muafiyetini kaldırıyor. Elektrikli otomobiller ise yıllık taşıt vergisinden muaf kalmaya devam edecek.

    Çin'den şarj edilebilir hibrit sahiplerini üzecek vergi kararı Tam Boyutta Gör
    Çin, yeni enerji araçlarına yönelik vergi politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla şarj edilebilir hibrit (PHEV), menzil uzatıcı (EREV) ve bazı elektrikli ticari araçlar için uygulanan yıllık motorlu taşıt vergisi muafiyeti kaldırılacak. Tam elektrikli (BEV) binek otomobiller ise mevcut düzenleme kapsamında vergiden muaf kalmayı sürdürecek.

    1 Ocak'tan itibaren motorlu taşıt vergisi alınacak

    Karara göre, 2012 yılından bu yana yürürlükte olan vergi muafiyeti şarj edilebilir hibritler, menzil uzatıcı modeller ile bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli ticari araçlar için sona erecek. Aynı zamanda yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorlu otomobillere uygulanan vergi indirimi de kaldırılacak.

    Buna karşın bataryalı elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli binek otomobiller bu değişiklikten etkilenmeyecek. Çin'deki vergi sistemi motor hacmini esas aldığı için motor hacmine sahip olmayan bu araçlar yıllık taşıt vergisinden muaf olmaya devam edecek. Böylece ülkenin en büyük yeni enerji araçları (NEV) segmenti vergi avantajını koruyacak.

    Çin'de motorlu taşıt vergisi, araç sahiplerinden her yıl tahsil edilen bir vergi olarak uygulanıyor. Motor hacmi 1.6 ile 2.0 litre arasında olan binek otomobiller için bu vergi, eyalete bağlı olarak yıllık 360 ila 660 yuan arasında değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, etkilenen araçların sahipleri 2027'den itibaren araçlarını ne zaman satın almış olursa olsun bu vergiyi ödemek zorunda kalacak.

    "Teşvikler amacına ulaştı"

    Çin'den şarj edilebilir hibrit sahiplerini üzecek vergi kararı Tam Boyutta Gör
    Çin Maliye Bakanlığı, vergi muafiyetinin kaldırılmasını teşviklerin artık amacına ulaşmış olmasıyla gerekçelendiriyor. Yetkililere göre 2012 yılında yürürlüğe giren teşvikler elektrikli ve enerji verimli araç pazarının büyümesine önemli katkı sağladı. Ancak bu araçların artık pazarda güçlü bir konuma ulaşması nedeniyle mevcut teşviklere ihtiyaç kalmadığı değerlendiriliyor.

    Bakanlık ayrıca şarj edilebilir hibritler ve diğer elektrikli araçların artık yüksek ekonomik değere sahip varlıklar hâline geldiğini, bu nedenle vergilendirilmelerinin vergi sisteminde daha adil bir yapı oluşturacağını ifade ediyor.

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