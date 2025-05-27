Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Sıfır otomobil pazarında rekorlar kırılsa da, Türkiye'nin toplam otomobil parkına ilişkin veriler "rekor" perdesinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarıyor. Buna göre, Türkiye otomobil parkının yaş ortalaması 14'ün üzerinde ve yollarda en çok Doğan-Şahin-Kartal üçlüsü bulunuyor.

Ülkedeki otomobil parkının ortalama yaşı 14,2’ye ulaşmış durumda. Bu sayı tek başına çok şey anlatsa da dahası var. Trafikteki otomobillerin yüzde 56’sı 10 yılı, yüzde 25’i ise 20 yılı devirmiş halde. Bir başka deyişle, yollardaki 16,2 milyon otomobilin 4,1 milyondan fazlası 21 yaşını geçmiş. Hurda statüsüne girmesi gereken otomobiller hala yollarda dolaşıyor.

BYD, Çin'de elektrikli araçlarda yeni bir fiyat savaşı başlattı 16 sa. önce eklendi

Model bazında Tofaş'ın kuş serisini Corolla, Egea ve Clio gibi yerli üretim modeller takip ederken, altıncı sıradaki Renault R12 Toros ve onuncu sıradaki Renault R9 Broadway, yıllara meydan okuyan ve yollara veda etmeyen modeller olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobil parkında en çok bulunan modeller Model Adet Fiat-Tofaş Doğan-Şahin-Kartal 820.962 Toyota Corolla 689.206 Fiat Egea 668.866 Renault Clio 613.830 Renault Megane 600.797 Renault R12 Toros 553.164 Opel Astra 454.378 Ford Focus 422.835 Renault Symbol 381.708 Renault R9 Broadway 351.183

Marka bazında ise yerli üretim uygun fiyatlı modeller sunan Renault ve Fiat, Türkiye'nin otomobil parkında en büyük paya sahip.

Otomobil parkında en çok bulunan markalar Model Adet Renault 3.092.770 Fiat 2.487.423 Volkswagen 1.405.557 Opel 1.076.556 Hyundai 993.882 Ford 942.950 Toyota 942.691 Peugeot 620.251 Honda 484.536 Dacia 483.063

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye'deki otomobil parkının yaş ortalaması 14'ün üzerinde

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: