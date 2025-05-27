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    Türkiye'deki otomobil parkının yaş ortalaması 14'ün üzerinde

    Türkiye’de otomobil sahibi olmak her geçen gün zorlaşıyor. Trafikteki araçların yarısından fazlası 10 yaşın üzerinde, milyonlarcası ise 20 yılı aşkın süredir yollarda.

    Türkiye'deki otomobil parkının yaş ortalaması 14'ün üzerinde Tam Boyutta Gör
    Sıfır otomobil pazarında rekorlar kırılsa da, Türkiye'nin toplam otomobil parkına ilişkin veriler "rekor" perdesinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarıyor. Buna göre, Türkiye otomobil parkının yaş ortalaması 14'ün üzerinde ve yollarda en çok Doğan-Şahin-Kartal üçlüsü bulunuyor.

    Ülkedeki otomobil parkının ortalama yaşı 14,2’ye ulaşmış durumda. Bu sayı tek başına çok şey anlatsa da dahası var. Trafikteki otomobillerin yüzde 56’sı 10 yılı, yüzde 25’i ise 20 yılı devirmiş halde. Bir başka deyişle, yollardaki 16,2 milyon otomobilin 4,1 milyondan fazlası 21 yaşını geçmiş. Hurda statüsüne girmesi gereken otomobiller hala yollarda dolaşıyor.

    Model bazında Tofaş'ın kuş serisini Corolla, Egea ve Clio gibi yerli üretim modeller takip ederken, altıncı sıradaki Renault R12 Toros ve onuncu sıradaki Renault R9 Broadway, yıllara meydan okuyan ve yollara veda etmeyen modeller olarak karşımıza çıkıyor.

    Türkiye'deki otomobil parkının yaş ortalaması 14'ün üzerinde

    Otomobil parkında en çok bulunan modeller
    Model Adet
    Fiat-Tofaş Doğan-Şahin-Kartal 820.962
    Toyota Corolla 689.206
    Fiat Egea 668.866
    Renault Clio 613.830
    Renault Megane 600.797
    Renault R12 Toros 553.164
    Opel Astra 454.378
    Ford Focus 422.835
    Renault Symbol 381.708
    Renault R9 Broadway 351.183

    Marka bazında ise yerli üretim uygun fiyatlı modeller sunan Renault ve Fiat, Türkiye'nin otomobil parkında en büyük paya sahip.

    Otomobil parkında en çok bulunan markalar
    Model Adet
    Renault 3.092.770
    Fiat 2.487.423
    Volkswagen 1.405.557
    Opel 1.076.556
    Hyundai 993.882
    Ford 942.950
    Toyota 942.691
    Peugeot 620.251
    Honda 484.536
    Dacia 483.063
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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