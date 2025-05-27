Türkiye'deki otomobil parkının yaş ortalaması 14'ün üzerinde

Ülkedeki otomobil parkının ortalama yaşı 14,2’ye ulaşmış durumda. Bu sayı tek başına çok şey anlatsa da dahası var. Trafikteki otomobillerin yüzde 56’sı 10 yılı, yüzde 25’i ise 20 yılı devirmiş halde. Bir başka deyişle, yollardaki 16,2 milyon otomobilin 4,1 milyondan fazlası 21 yaşını geçmiş. Hurda statüsüne girmesi gereken otomobiller hala yollarda dolaşıyor.
Model bazında Tofaş'ın kuş serisini Corolla, Egea ve Clio gibi yerli üretim modeller takip ederken, altıncı sıradaki Renault R12 Toros ve onuncu sıradaki Renault R9 Broadway, yıllara meydan okuyan ve yollara veda etmeyen modeller olarak karşımıza çıkıyor.
|Model
|Adet
|Fiat-Tofaş Doğan-Şahin-Kartal
|820.962
|Toyota Corolla
|689.206
|Fiat Egea
|668.866
|Renault Clio
|613.830
|Renault Megane
|600.797
|Renault R12 Toros
|553.164
|Opel Astra
|454.378
|Ford Focus
|422.835
|Renault Symbol
|381.708
|Renault R9 Broadway
|351.183
Marka bazında ise yerli üretim uygun fiyatlı modeller sunan Renault ve Fiat, Türkiye'nin otomobil parkında en büyük paya sahip.
|Model
|Adet
|Renault
|3.092.770
|Fiat
|2.487.423
|Volkswagen
|1.405.557
|Opel
|1.076.556
|Hyundai
|993.882
|Ford
|942.950
|Toyota
|942.691
|Peugeot
|620.251
|Honda
|484.536
|Dacia
|483.063
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük