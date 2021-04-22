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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wall Street devinin CIO’sundan Bitcoin (BTC) yorumu: 20 bin dolara gerileyebilir

    Guggenheim Partners’in Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd, Bitcoin'in yakın zamanda düşüşe geçeceğini düşündüğünü ifade etti. Uzun vadede artış gerçekleşeceğini söyledi.
    22 Nisan 2021, 16:00 (1 sa.)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Wall Street devinin CIO’sundan Bitcoin (BTC) yorumu: 20 bin dolara gerileyebilir
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    Guggenheim Partners’in Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd, Bitcoin’in kısa vadede yüzde 50 civarında bir düzeltme yaşayabileceğini iddia etti. Scott Minerd şunları kaydetti:

    “Bitcoin‘in (BTC) devasa hareketi düşünüldüğünde, işler son derece karışık görünüyor. Sanırım Bitcoin’de büyük bir düzeltme yaşanabilir.”

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    Minerd, uzun vadede boğa koşusunun devam edeceğine düşünse de, kısa vadede bir düşüş gerçekleşeceğini öngörüyor. Daha önceden ABD merkezli popüler kripto para borsası Coinbase’in dikkat çekici doğrudan listelenmesi olayının ardından Bitcoin yeni bir ATH seviyesine ulaşmış ve rekor tazelemişti. Ardından 51 bin dolar bandına kadar gerileyen Bitcoin fiyatı yatırımcıların canını sıkmıştı. Minerd son gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

    “Bitcoin’in düzeltme yaşayarak 20 bin dolar ile 30 bin dolar arasında bir yerde olacağını düşünüyorum.”

    Minerd, bu açıklamalarına rağmen, kripto para piyasasındaki boğa koşusunun uzun vadede devam edeceğini ve Bitcoin’in bir gün 600.000 dolar seviyesini yükselebileceğini öngörüyor.



    https://www.cnbc.com/2021/04/21/bitcoin-could-plunge-50percent-near-term-guggenheims-scott-minerd-warns.html
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BeAr 31 sn. ( Mesaj Silindi )
    Burdan giremiyor herhalde 20k'ya düşürüp alacak emmoğlu.
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    E Elektrikliarabasever 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Düşsün alırız
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    Starrk35 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sabredin arkadaşlar, ben 2 hafta kadar sonra yeni kimliğimi alınca bütçeme göre yüksek bir tutarda alım yapacağım. Ben aldıktan sonra tarihi düşüşünü yaşayacak bitcoin.
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