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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Thodex'den 2 milyar dolarlık vurgun iddiası: CEO yurt dışına kaçtı

    Thodex hakkındaki iddiaların boyutu her geçen gün büyüyor. CEO'nun yurt dışına kaçtığı ve 391 bin kişinin dolandırıldığı iddia ediliyor.
    22 Nisan 2021, 11:20 (Güncellendi, 52 dk.)
    3,3b
    87
    49
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    17

    Thodex'den 2 milyar dolarlık vurgun iddiası: CEO yurt dışına kaçtı
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    Türk kripto para borsası Thodex, 2 gündür kapalı durumda. Yatırımcılar 1 haftadır parasını çekemiyor. Bakım yapılacağı ifade edilerek site kapatıldı. Yatırımcıların dolandırıldığı iddia ediliyor. İddialar doğruysa Çiftlikbank’taki vurgundan çok daha fazlası yapıldı.

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    Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer; Twitter hesabını kapattı, Instagram gönderilerini sildi. Yurt dışına kaçtığı iddialarının her yerde paylaşılmasına rağmen konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

    Avukat Oğuz Evren Kılıç’ın iddiasına göre Özer’in dün akşam saat 17.57’de İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Avukat Kılıç, Thodex hakkında suç duyurusundan bulundu ve şirket hesaplarına el koyma talep etti.

    2 milyar dolarlık vurgun olabilir

    Yaklaşık 391 bin kişinin mağdur olduğunu ifade eden Kılıç, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu. 2 milyar dolar yaklaşık 16 milyar TL yapıyor.

    Bedava Doge dağıttı ve ünlülerle reklam yaptı

    Thodex'den 2 milyar dolarlık vurgun iddiası: CEO yurt dışına kaçtı
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    Thodex önceden Koineks adıyla faaliyet gösteriyordu. Yakın zamanda isim değişikliğine gidildi. İsim değişikliğinin ardından yatırımcı çekmek için çok sayıda kampanya yürütüldü. Geçen ay üye olan herkese 150 adet Dogecoin dağıtıldı. Önceki aylarda Porsche'li çekiliş düzenlendi. Reklamlarında birçok ünlü isme yer verildi.



    https://www.haberturk.com/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-dolandiriciligi-3047649-ekonomi
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    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    F
    frostburn 1 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 1 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C CleanCoders (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çiflik bank da mağdur olanlara üzülmediğim gibi, bu olayda da mağdur olacaklara üzülmem. dünya ya hiç bir faydası olamayan işlerin arkasından koşmayı bırakmamız gerekiyor
    Çiflik bank da mağdur olanlara üzülmediğim gibi, bu olayda da mağdur olacaklara üzülmem. dünya ya hiç bir faydası olamayan işlerin arkasından koşmayı bırakmamız...
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    Yanıtla +23
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    okayynn (Okan Ü.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    içinde TR veya türk geçen bir borsaya nasıl güveniyorsunuz anlamıyorum :D binance'dan yapın geçin işleminizi.
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    Whippoorwill 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Parasızlığın iyi yanları da var. Mesela bu tip şeyler yaşamamak.
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    1
    G GravesOrFeed (Mücahit. ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Global aşırı büyük hacimli borsalar dışında alışveriş yapmanın cezası bu. Türk diye destek veriyorsun, keriz diye nitelendiriliyorsun... Cidden facia.

    Herhangi bir coini alıp ticaretini yapmıyorsanız borsada tutmayın. Açın cüzdanlarınızı, cüzdanda kalsın paranız. İnsanlar borsalara aşırı güveniyor gereksiz yere.
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Memleketimden insan manzaları. Ya gri pasaportla kaçıyorlar, yada dolandırıp kaçıyorlar. Kavimler göçü gibi maşallah
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    Hendrik Johannes Cruijff (Çağatay ) 10 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye tohumsuz k*riz yetiştiren bir ülke.Tabi bu kısa yoldan zengin olma hayalindekileride her dönem silkeleyen bol oluyor.





    Şu güvenilmez denetimden uzak ortamda arabasını evini satıp.Birde yetmeyip kredi çekip bu işe girenler varmış ki gül gül öldüm
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    muratclk (murat cel) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yeni hayatında başarılar dilerim. Bunu okuyorsa bahamaları benim için gezersen sevinirim.
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    al-ozaria (özer ) 48 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Burada kriptoyu eleştirenlere karşı takım tutar gibi piyasayı savunan bir kitle var, hala ikilemde kalanlarada bu tespitleri tavsiye ederim.
    (Ne kripto param var, ne de ilgili yayıncının abonesi filan değilim. Adam güzel anlatmış. Hızı 1,5 alın. İlk iki dakika ve 7. dakikadan itibaren igili mevzu.)

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    Portraitclub 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    2019 yılında binance hacklendi 7000 bitcoin ortadan kayboldu. Şimdi de böyle bişey oldu. Ne kadar güvenli bunu burdan görmek mümkün ama yazık ki, 2. Tosun vakası
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    V V4LKyR 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    :D
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendi dusen aglamasin..
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küresel kripto piyasaları bile bu haberle çalkalandı. Biz coin piyasasının dayanağı güvencesi yok derken "block chain teknolojisi nasıl işliyor biliyor musun cahil" diyenler, bugün yüzbinlerce lirasını kaybettiler. Yazık.. Global çiftlik bank diyorduk coin sistemine, herkesin kazandıgı sistem olmaz diyorduk yuhalıyordunuz..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    asdzxcas3507 (Anil Ari) 22 dk. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Zaten herkes kazanmıyor ki.Ortara bir havuz var kazananlar kaybedenlerin parasını alıyor aslında mantık bu
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    İ İhsanblack02 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Riski en baştan belli. Belki kaçmamıştır yine de iyi düşünmek lazım
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    3259 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    vurgun, çiftlikbank ve
    4 etiket daha kripto para borsası thodex Faruk Fatih Özer Bilim ve Teknoloji
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