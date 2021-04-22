Thodex'den 2 milyar dolarlık vurgun iddiası: CEO yurt dışına kaçtı

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Türk kripto para borsası Thodex, 2 gündür kapalı durumda. Yatırımcılar 1 haftadır parasını çekemiyor. Bakım yapılacağı ifade edilerek site kapatıldı. Yatırımcıların dolandırıldığı iddia ediliyor. İddialar doğruysa Çiftlikbank’taki vurgundan çok daha fazlası yapıldı.

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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer; Twitter hesabını kapattı, Instagram gönderilerini sildi. Yurt dışına kaçtığı iddialarının her yerde paylaşılmasına rağmen konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Avukat Oğuz Evren Kılıç’ın iddiasına göre Özer’in dün akşam saat 17.57’de İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Avukat Kılıç, Thodex hakkında suç duyurusundan bulundu ve şirket hesaplarına el koyma talep etti.

2 milyar dolarlık vurgun olabilir

Yaklaşık 391 bin kişinin mağdur olduğunu ifade eden Kılıç, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu. 2 milyar dolar yaklaşık 16 milyar TL yapıyor.

Bedava Doge dağıttı ve ünlülerle reklam yaptı

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Thodex önceden Koineks adıyla faaliyet gösteriyordu. Yakın zamanda isim değişikliğine gidildi. İsim değişikliğinin ardından yatırımcı çekmek için çok sayıda kampanya yürütüldü. Geçen ay üye olan herkese 150 adet Dogecoin dağıtıldı. Önceki aylarda Porsche'li çekiliş düzenlendi. Reklamlarında birçok ünlü isme yer verildi.

https://www.haberturk.com/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-dolandiriciligi-3047649-ekonomi

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