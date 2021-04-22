Thodex'den 2 milyar dolarlık vurgun iddiası: CEO yurt dışına kaçtı

Türk kripto para borsası Thodex, 2 gündür kapalı durumda. Yatırımcılar 1 haftadır parasını çekemiyor. Bakım yapılacağı ifade edilerek site kapatıldı. Yatırımcıların dolandırıldığı iddia ediliyor. İddialar doğruysa Çiftlikbank’taki vurgundan çok daha fazlası yapıldı.İlginizi Çekebilir Dün halka arz olan Coinbase’in değeri 100 milyar doları aştı
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer; Twitter hesabını kapattı, Instagram gönderilerini sildi. Yurt dışına kaçtığı iddialarının her yerde paylaşılmasına rağmen konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
Avukat Oğuz Evren Kılıç’ın iddiasına göre Özer’in dün akşam saat 17.57’de İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Avukat Kılıç, Thodex hakkında suç duyurusundan bulundu ve şirket hesaplarına el koyma talep etti.
2 milyar dolarlık vurgun olabilir
Yaklaşık 391 bin kişinin mağdur olduğunu ifade eden Kılıç, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu. 2 milyar dolar yaklaşık 16 milyar TL yapıyor.
Bedava Doge dağıttı ve ünlülerle reklam yaptı
Thodex önceden Koineks adıyla faaliyet gösteriyordu. Yakın zamanda isim değişikliğine gidildi. İsim değişikliğinin ardından yatırımcı çekmek için çok sayıda kampanya yürütüldü. Geçen ay üye olan herkese 150 adet Dogecoin dağıtıldı. Önceki aylarda Porsche'li çekiliş düzenlendi. Reklamlarında birçok ünlü isme yer verildi.
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Herhangi bir coini alıp ticaretini yapmıyorsanız borsada tutmayın. Açın cüzdanlarınızı, cüzdanda kalsın paranız. İnsanlar borsalara aşırı güveniyor gereksiz yere.
Şu güvenilmez denetimden uzak ortamda arabasını evini satıp.Birde yetmeyip kredi çekip bu işe girenler varmış ki gül gül öldüm
(Ne kripto param var, ne de ilgili yayıncının abonesi filan değilim. Adam güzel anlatmış. Hızı 1,5 alın. İlk iki dakika ve 7. dakikadan itibaren igili mevzu.)
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