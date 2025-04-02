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    Discord, Roblox ve Wattpad yüzlerce gündür erişime engelli

    Geçtiğimiz yıl içinde farklı dönemlerde dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Discord, Roblox ve Wattpad platformları erişime engellenmişti. Bu platformlar için engel sürüyor.
    Discord, Roblox ve Wattpad yüzlerce gündür erişime engelli Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl alınan kararlar doğrultusunda Discord, Roblox ve Wattpad gibi dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan platformlara Türkiye’den erişim engeli getirilmişti. Farklı dönemlerde erişime engellenen platformlar, 175 günü aşkın bir süredir kapalı kalmaya devam ederken henüz ne zaman açılacaklarına dair bir bilgi bulunmuyor.

    Yüzlerce gündür kapalılar

    12 Temmuz 2024’te erişime engellenen Wattpad, Türkiye’de 264 gündür, 7 Ağustos 2024’te erişime engellenen Roblox, Türkiye’de 238 gündür ve 9 Ekim 2024’te erişime engellenen Discord ise Türkiye’de 175 gündür engelli durumda.

    Neden erişime engellendiler?

    Yazarların hikayelerini yayınladığı çevrimiçi platform Wattpad, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6507 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. Neden engellendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

    Kullanıcıların metin, ses ve video üzerinden iletişim kurabildiği Discord ise 5651 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Ekim 2024 tarihli ve 2024/12907 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. Discord’un erişime engellenme nedeni olarak ise “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarına işaret edilmişti.

    Ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında epey popüler olan Roblox ise Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. Roblox, Minecraft'a benzer grafiklerle online oyunlara ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş, Wattpad'in Türkiye'de temsilciliği olmadığını, çocukların cinsel istismar, şiddet ve zorbalık gibi temalara maruz kaldığını dile getirmişti. 18 Temmuz’da Roblox, "Durumu ve Türkiye'deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlama seçeneklerini gözden geçiriyoruz” demişti. Ancak bugüne kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı.

    Discord ve Roblox özelinde bu yılın başında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek” ifadelerini kullanmıştı. Henüz bu süreç hakkında güncel bir gelişme bulunmuyor.

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    A
    Albatross2000 1 saat önce

    Ha öyle mi kanka

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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