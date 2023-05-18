Dünyanın ilk ve tek Web3 UX konferansı UXİstanbul 22-26 Mayıs’ta gerçekleşecek

Web3, Metaverse, Yapay Zeka (AI), AR/VR, blockchain gibi teknolojiler ile geliştirilecek yeni nesil deneyimlerin konuşulacağı konferansta;
- En inovatif ürün ve servislerin nasıl tasarlanabileceği,
- Daha büyük kitlelerin yeni teknolojilere ve deneyimlere adaptasyonunun nasıl artırılabileceği,
- Liderlerin bilgi ve yetkinliklerinin nasıl geliştirilebileceği gibi konu başlıkları üzerine odaklanılacak.
Online olarak düzenlenecek ve 1 hafta sürecek 9. UXİstanbul Konferansı’nda; Web3 meraklılarını, teknoloji uzmanlarını ve UX profesyonellerini çok dolu bir program bekliyor. Meta, Microsoft, Google, AWS gibi silikon vadisi şirketlerinden lider konuşmacılar, sanat sergilerinden partilere kadar farklı Metaverse deneyimleri ve topluluk etkileşimini sağlayacak keyifli aktiviteler gerçekleşiyor olacak. Üstelik, dünyanın ilk ve tek yapay zeka konuşma seansı da (AI Keynote) yine konferansın bir parçası olacak!
Detaylı bilgi ve biletler için uxistanbul.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.
9. Uxİstanbul Konferansı TakvimiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.