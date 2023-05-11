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    Yeni yerli girişim CovenLabs markaları Web3’e taşıyacak

    Colendi Kurucu Ortağı Mihriban Ersin Tekmen ve Mert Fırat tarafından kurulan yeni girişim CovenLabs, markaları ve işletmeler için Web3 odaklı projeler geliştirecek.
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    Yeni yerli girişim CovenLabs markaları Web3’e taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Blockchain tabanlı Web3 projeleri geliştirme amacıyla kurulan yerli teknoloji şirketi CovenLabs, markaları Web3’e taşıyor. CovenLabs, Colendi Kurucu Ortağı Mihriban Ersin Tekmen ve Mert Fırat tarafından kuruldu.

    CovenLabs, markaların ve işletmelerin Web3 dünyasında yerini alabilmeleri için kişiselleştirilmiş çözümler üretecek. Ayrıca fon, topluluk, ağ ve finansal destekler sağlayacak. CovenLabs, Türkiye’de Web3 ekosisteminin genişlemesi ve geliştirilmesi için önemli rol oynayacak. Strateji geliştirmekten, NFT yaratımına ve tokenizasyona, oyunlaştırmadan fintek entegrasyonuna, içerik yönetimi ve topluluk geliştirmeye kadar geniş bir skalada özelleştirilmiş hizmetler sağlayacak.

    Yeni girişimi hakkında açıklamalarda bulunan Colendi’nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mihriban Ersin Tekmen, “Teknoloji ve fintek alanındaki yılların verdiği tecrübe ve güvenilirliğimizi Web3 projesini kurgulamak ve gerçekleştirmek kullanacağız. Tecrübe, teknik bilgi ve yaratıcılığı dünya çapında üst düzey bir ekiple bu alanda fark yaratacağız.” dedi.

    Ersin Tekmen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    “Web3 ile bir çığır açılıyor. Herkesin küresel ekonomiye katılım şansı elde ettiği merkeziyetsiz bir gelecek kuruyoruz. Bu yeni dünyada CovenLabs, fiziksel ve dijital dünyalar arasında bir köprü olacak. Hem kendi Web3 projelerimizi hayata geçirecek, hem de bize ulaşan projeleri A’dan Z’ye inceleyip, değerlendirmeden geçenlere hangi aşamada olursa olsun teknik, pazarlama, tasarım ve yatırım destekleri vereceğiz. Merkeziyetiz dünya için ses getirecek projeler tasarlamak, gerçekleştirmek ve sürdürmek için benzersiz yaratıcılığa ve bilgi donanımına sahip bir takım kurduk."

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 23 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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