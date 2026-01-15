Giriş
    Netflix'in yeni yerli dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil izleyici ile buluştu

    Usta yönetmen Yavuz Turgul'un (Eşkıya) imzasını taşımasıyla merak uyandıran yeni Netflix dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu. Başrolde İbrahim Çelikkol var.

    Netflix, yeni yerli dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil'in yayın tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını arttırmaya devam eden Netflix, bugün yerli dizilerine bir yenisini daha ekledi. Usta yönetmen Yavuz Turgul'un imzasını taşımasıyla merak uyandıran Ayrılık da Sevdaya Dahil, bu sabah Netflix'te izleyici ile buluştu.

    Ayrılık da Sevdaya Dahil'in Başrollerine İbrahim Çelikkol, Emine Meryem ve Yasemin Kay Allen Var

    Eşkiya, Muhsin Bey, Gönül Yarası gibi unutulmaz filmlere imza atan Yavuz Turgul'un öncülüğünde hayata geçirilen Ayrılık da Sevdaya Dahil, tefeci bir ailenin içinde büyüyen Kemal ile senaryo yazarı Afife’nin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Tahsilatçılık yapan Kemal, daima kurallar, borçlar ve güç dengeleri üzerinden var olurken; Afife ise mecburen işlettiği bir lokantada, hayata tutunmaya çalışmaktadır. Kemal, bir borç meselesi yüzünden Afife'yle karşı karşıya gelince; erdemin, vicdanın ve aşkın sandığından çok daha farklı anlamlar taşıdığını keşfetmeye başlayacaktır.

    Başrollerde İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz gibi isimler eşlik ediyor.

    Yavuz Turgul'un yaratıcısı olduğu dizinin senaryosunda Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş'in imzası bulunuyor. Kurtcebe Turgul aynı zamanda Selim Demirdelen ile birlikte yönetmen koltuğunu da paylaşıyor.

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

