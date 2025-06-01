Netflix, Wednesday'in 2. sezonundan 6 dakikalık bir klip yayınlandı

Ünlü yönetmen Tim Burton'ın imzasını taşıyan Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family)'ne odaklanıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams yer alıyor. Dizide bu karaktere, ilk sezondaki performansıyla dikkat çeken Jenna Ortega hayat veriyor.
Wednesday 2. Sezon, 6 Ağustos'ta Başlayacak
Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor. Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.
Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu iki parça hâlinde yayınlayacak. 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de ekrana gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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