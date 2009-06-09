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Western Digital'den Mac kullanıcıları için 4TB kapasiteli yeni harici depolama çözümü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
3,8b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital'den Mac kullanıcıları için 4TB kapasiteli yeni harici depolama çözümü
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Sabit disk çözümlerinde sektörün lider isimlerinden Western Digital, Mac kullanıcıları için yüksek kapasiteli yeni bir harici depolama birimi hazırladı. Firmanın My Book Studio Edition II çatısı altında hazırladığı yeni sürücünün 2.63 Kg ağırlığında olduğu bildiriliyor. GreenPower teknolojisi ile donatılaın çift sürücülü yeni harici depolama birimi, Time Machine otomatik yedekleme özelliğine de sahip. USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 ve eSATA konnektörlerine sahip olan 4TB kapasiteli My Book Studio Edition II, özellikle video düzenleme ve özel efekt uygulamalarıyla ilgilenen ve yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcıları hedef alıyor.

Western Digital'in Mac kullanıcıları için hazırladığı 4TB kapasiteli yeni harici depolama çözümü, 5 yıllık garanti ile 649.99$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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