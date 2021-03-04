WhatsApp'a bilgisayardan görüntülü görüşme özelliği geldi

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Koronavirüs nedeniyle görüntülü görüşme uygulamalarına talep arttı. Bu talebi karşılamak isteyen WhatsApp, odadaki kişi sayısını artırmıştı ancak bilgisayardan görüntülü görüşme yapmak isteyenlere yönelik herhangi bir çözüm sunamamıştı. Bilgisayardan görüntülü görüşmek isteyen kullanıcılar Zoom, Teams, Discord, Skype gibi uygulamalara yönelmek zorunda kaldı.

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WhatsApp geç de olsa masaüstüne görüntülü ve sesli görüşme özelliği getirdi. WhatsApp’ın PC ve Mac uygulamalarını kullanarak sevdiklerinizle görüntülü veya sadece sesli görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Görüşmeler uçtan uca şifreli bir şekilde aktarılıyor.

Aynı anda sadece bir kişiyle görüşme yapılabiliyor. WhatsApp’tan yapılan açılamada, “İleride bu özelliği sesli ve görüntülü grup aramalarını da kapsayacak biçimde genişleteceğiz.” denildi.

Görüntülü görüşme özelliği bugün itibariyle herkesin kullanımına sunulmaya başlandı. Yaklaşık 1 hafta içerisinde herkese ulaşmış olacak. Aşağıdaki bağlantıdan WhatsApp’ın masaüstü sürümünü indirebilirsiniz:

https://www.whatsapp.com/download

https://blog.whatsapp.com/introducing-private-and-secure-calling-from-the-desktop

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