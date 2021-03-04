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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'a bilgisayardan görüntülü görüşme özelliği geldi

    WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği bugün itibariyle herkesin kullanımına sunuluyor. PC ve MAC'ten görüntülü veya sadece sesli görüşme yapabilirsiniz.
    04 Mart 2021, 14:15 (Güncellendi, 4 gün)
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    10
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    WhatsApp'a bilgisayardan görüntülü görüşme özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs nedeniyle görüntülü görüşme uygulamalarına talep arttı. Bu talebi karşılamak isteyen WhatsApp, odadaki kişi sayısını artırmıştı ancak bilgisayardan görüntülü görüşme yapmak isteyenlere yönelik herhangi bir çözüm sunamamıştı. Bilgisayardan görüntülü görüşmek isteyen kullanıcılar Zoom, Teams, Discord, Skype gibi uygulamalara yönelmek zorunda kaldı.

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    WhatsApp geç de olsa masaüstüne görüntülü ve sesli görüşme özelliği getirdi. WhatsApp’ın PC ve Mac uygulamalarını kullanarak sevdiklerinizle görüntülü veya sadece sesli görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Görüşmeler uçtan uca şifreli bir şekilde aktarılıyor.

    Aynı anda sadece bir kişiyle görüşme yapılabiliyor. WhatsApp’tan yapılan açılamada, “İleride bu özelliği sesli ve görüntülü grup aramalarını da kapsayacak biçimde genişleteceğiz.” denildi.

    Görüntülü görüşme özelliği bugün itibariyle herkesin kullanımına sunulmaya başlandı. Yaklaşık 1 hafta içerisinde herkese ulaşmış olacak. Aşağıdaki bağlantıdan WhatsApp’ın masaüstü sürümünü indirebilirsiniz:

    https://www.whatsapp.com/download



    https://blog.whatsapp.com/introducing-private-and-secure-calling-from-the-desktop
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    temmuzaksami 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok şükür geçde olsa
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    monacomen 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaten olması gerekmiyor muydu? Ne bu telefonda çalışan bir şeyin bilgisayar ile entegre edilememesi saçmalığı. Skype bunu yapıyor ise Whatsup veya İntagram niye yapamıyor? Misal İnstagram'ı bence bilgisayardan da kullanabilmeli kişiler. Belki telefonu yetersiz, küçük ekran, yavaş veya depo kapasitesi var veya telefonu çok çok eski. Açarsın bilgisayarında İnstagramı temiz temiz büyük ekran, telefonundan onaylatırsın senin hesabın olduğunu paşa paşa kullanırsın. Mis. Ne bu despot tutumlar anlaması güç.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş, adamlar olması gereken en temel özelliği daha yeni getirdiler.
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    alemburda34 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Geldi
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    java (Kaya Kaya) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sözleşmeyi kabul etmedim diye Mayıs'ta engellenecek olmam nedeniyle beni ilgilendirmiyor...
    Yanıtla +2
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    venomboy_85 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasıl olduğunu bilmiyorum fakat bende 2-3 haftadır beta olarak var.
    Sürümlerimiz aynı olmasına rağmen ofisteki diğer arkadaşlarımda yok.

    Buyrun sağ üst köşe ekran görüntüm

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    manohazim 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yıllardır olmaması saçmaydı telefonda kullanılabilen bir çok özellik web de de kullanılabilmeli.
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    SergeantMajorT 4 gün ( Mesaj Silindi )
    herkesin kullanımına sunuldu


    Yaklaşık 1 hafta içerisinde herkese ulaşmış olacak.


    Eh ne şimdi?
    Sunuldu mu, sunulacak mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 4 gün ( Mesaj Silindi ) SergeantMajorT
    Bugün vana açıldı işte herkese sırayla geliyor
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