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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a çift kısayol özelliği: Kamera ve galeri çok yakında yan yana

    WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği ile kullanıcılar artık hem kamera hem galeri kısayoluna aynı anda erişebilecek. İşte medya paylaşımını kolaylaştıran özelliğin detayları:
    WhatsApp'a çift kısayol özelliği: Kamera ve galeri yan yana Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android kullanıcıları için beta 2.24.24.16 güncellemesiyle önemli bir arayüz değişikliğini test etmeye başladı. Yeni güncelleme, sohbet çubuğunda hem kamera hem de galeri kısayollarını aynı anda bulundurarak, kullanıcıların medya paylaşım deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.

    WhatsApp'ta kamera ve galeri kısayolları artık bir arada

    Daha önceki güncellemede kamera kısayolunun yerini galeri düğmesinin alması, bazı kullanıcıların hızlı fotoğraf çekme deneyimini olumsuz etkilemişti. WhatsApp, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak bu sorunu çözmeye odaklandı ve her iki kısayolu da sohbet çubuğuna entegre etme kararı aldı. Bu sayede kullanıcılar, anında fotoğraf çekme veya galerideki medyalara erişim konusunda artık bir tercih yapmak zorunda kalmıyor.

    WhatsApp'a çift kısayol özelliği: Kamera ve galeri yan yana Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni özellik, özellikle anlık iletişimin önemli olduğu durumlarda büyük avantaj sağlıyor. Kullanıcılar, sohbet eki menüsünü açmaya gerek kalmadan doğrudan galerilerine erişebiliyor ve istedikleri medyayı hızlıca paylaşabiliyorlar. Aynı zamanda, kamera kısayoluyla da önemli anları kaçırmadan anında fotoğraflayabiliyorlar. Bu çift yönlü yaklaşım, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vererek uygulamanın kullanışlılığını artırıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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