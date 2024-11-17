WhatsApp'a çift kısayol özelliği: Kamera ve galeri çok yakında yan yana

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android kullanıcıları için beta 2.24.24.16 güncellemesiyle önemli bir arayüz değişikliğini test etmeye başladı. Yeni güncelleme, sohbet çubuğunda hem kamera hem de galeri kısayollarını aynı anda bulundurarak, kullanıcıların medya paylaşım deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.

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WhatsApp'ta kamera ve galeri kısayolları artık bir arada

Daha önceki güncellemede kamera kısayolunun yerini galeri düğmesinin alması, bazı kullanıcıların hızlı fotoğraf çekme deneyimini olumsuz etkilemişti. WhatsApp, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak bu sorunu çözmeye odaklandı ve her iki kısayolu da sohbet çubuğuna entegre etme kararı aldı. Bu sayede kullanıcılar, anında fotoğraf çekme veya galerideki medyalara erişim konusunda artık bir tercih yapmak zorunda kalmıyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni özellik, özellikle anlık iletişimin önemli olduğu durumlarda büyük avantaj sağlıyor. Kullanıcılar, sohbet eki menüsünü açmaya gerek kalmadan doğrudan galerilerine erişebiliyor ve istedikleri medyayı hızlıca paylaşabiliyorlar. Aynı zamanda, kamera kısayoluyla da önemli anları kaçırmadan anında fotoğraflayabiliyorlar. Bu çift yönlü yaklaşım, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vererek uygulamanın kullanışlılığını artırıyor.

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WhatsApp'a çift kısayol özelliği: Kamera ve galeri yan yana