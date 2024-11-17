WhatsApp'a çift kısayol özelliği: Kamera ve galeri çok yakında yan yana

WhatsApp'ta kamera ve galeri kısayolları artık bir arada
Daha önceki güncellemede kamera kısayolunun yerini galeri düğmesinin alması, bazı kullanıcıların hızlı fotoğraf çekme deneyimini olumsuz etkilemişti. WhatsApp, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak bu sorunu çözmeye odaklandı ve her iki kısayolu da sohbet çubuğuna entegre etme kararı aldı. Bu sayede kullanıcılar, anında fotoğraf çekme veya galerideki medyalara erişim konusunda artık bir tercih yapmak zorunda kalmıyor.
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir