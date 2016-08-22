Brazzers’ın hack’lenen Instagram hesabından Türkçe mesaj paylaşıldı

Dünya çapında yetişkinlere özel içerikli en popüler video sitelerinden Brazzers’ın resmi Instagram hesabı hack’lendi. İran uyruklu Saman Aghdami isimli tıp öğrencisi ve güvenlik uzmanı tarafından ele geçirilen profilde yayınlanan "Hacked" yazılı ilk fotoğrafta Türkçe olarak "Yaşasın Türk milleti.” cümlesi yer aldı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaletinin başkenti Tebriz'de bulunan spor kulübü Tractor Sazi F.C.’nin taraftarlarına ait fotoğraf yayınlayan Saman, Suriye’deki savaşa da dikkat çekerek "Savaşı durdurun" mesajıyla birkaç gün önce Halep’te gerçekleştirilen hava saldırısında yaralanan 5 yaşındaki Ümran’ın ambulansta çekilen fotoğrafını paylaştı.

Brazzers ise Twitter üzerinden gelen bir soruya verdiği cevapta -daha çok polisiye türündeki filmleriyle akıllarda yer edinen- Liam Neeson'a göndermede bulunarak Instagram hesabının çalınmasını doğruladı. Konuşmaya dahil olan Amerikalı yetişkin film oyuncusu Johnny Sins de aynı kişinin birkaç hafta önce kendi hesabını hack'lediğini belirtti. Halen İranlı genç hacker’ın elinde bulunan profilde paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.