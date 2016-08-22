Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Brazzers’ın hack’lenen Instagram hesabından Türkçe mesaj paylaşıldı

Sanal dünyanın yetişkin içerik platformlarından olan Brazzers’ın yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı hack’lendi ve profilden "Yaşasın Türk milleti" mesajı paylaşıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
39,3b
1
54
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünya çapında yetişkinlere özel içerikli en popüler video sitelerinden Brazzers’ın resmi Instagram hesabı hack’lendi. İran uyruklu Saman Aghdami isimli tıp öğrencisi ve güvenlik uzmanı tarafından ele geçirilen profilde yayınlanan "Hacked" yazılı ilk fotoğrafta Türkçe olarak "Yaşasın Türk milleti.” cümlesi yer aldı.
İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaletinin başkenti Tebriz'de bulunan spor kulübü Tractor Sazi F.C.’nin taraftarlarına ait fotoğraf yayınlayan Saman, Suriye’deki savaşa da dikkat çekerek "Savaşı durdurun" mesajıyla birkaç gün önce Halep’te gerçekleştirilen hava saldırısında yaralanan 5 yaşındaki Ümran’ın ambulansta çekilen fotoğrafını paylaştı.
Brazzers ise Twitter üzerinden gelen bir soruya verdiği cevapta -daha çok polisiye türündeki filmleriyle akıllarda yer edinen- Liam Neeson'a göndermede bulunarak Instagram hesabının çalınmasını doğruladı. Konuşmaya dahil olan Amerikalı yetişkin film oyuncusu Johnny Sins de aynı kişinin birkaç hafta önce kendi hesabını hack'lediğini belirtti. Halen İranlı genç hacker’ın elinde bulunan profilde paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 3 yıl en beğenilen
prnografik hesabı hackleyip yaşasın türk milleti yazacak kadar gerizekalılar var bu ülkede.
3 Yanıt Yanıtla +83
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nehuse 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Hackleyen kişi Türk olmamasına rağmen Yaşasın Türk Milleti yazması ilgi çekici.


İran da 25 milyon Azeri Türkü yaşıyor en yoğun oldukları yerde Tebriz çok da iyi Türkçe konuşurlar .
V4LKyRHackleyen kişi Türk olmamasına rağmen Yaşasın Türk Milleti yazması ilgi çekici.İran da 25 milyon Azeri Türk...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl nehuse
nehuse

V4LKyR

Hackleyen kişi Türk olmamasına rağmen Yaşasın Türk Milleti yazması ilgi çekici.


İran da 25 milyon Azeri Türkü yaşıyor en yoğun oldukları yerde Tebriz çok da iyi Türkçe konuşurlar .

Yok 125 milyondur o, yanlış olmasın.
nehuseV4LKyRHackleyen kişi Türk olmamasına rağmen Yaşasın Türk Milleti yazması ilgi çekici....
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SKYFALL 3 yıl
Dünya Türkiye ile dalga geçiyor. Bilmem farkında mısınız
Şu ülkenin buna benzer salakça saçma sapan şeyler sebebi ile dünyada alay konusu olmasına utanıyorum resmen.
Olay sadece sırf bununla bitse keşke ülkeyi küçük düşüren ve alay konusu haline getiren çok çok şey var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
20likcivi 3 yıl SKYFALL
SKYFALL

Dünya Türkiye ile dalga geçiyor. Bilmem farkında mısınız
Şu ülkenin buna benzer salakça saçma sapan şeyler sebebi ile dünyada alay konusu olmasına utanıyorum resmen.
Olay sadece sırf bununla bitse keşke ülkeyi küçük düşüren ve alay konusu haline getiren çok çok şey var.

evet biris hackladi diye bu hesabı bütün dünya dalga geçiyor aferin ezik :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C_K 3 yıl
Hackleyip onu yazınca ne oluyor yani? Amaçsız şeyler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abaksu 3 yıl
Donanımla, teknoloji ile ilgisi olmayan bu haber, sözkonusu iğrenç sitenin reklamını yapıyor. Gereksiz yere insanları meşgul ediyor. Lütfen, yayından kaldırılmasını rica ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soldier_x 3 yıl
uğraştığımız işlere bak hackerımız bile boş işler peşinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 3 yıl
girişken arkadaşı tebrik ediyorum çalışmalarının devamını bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halitq19 3 yıl
hacklicek başka yermi bulamamış?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
ne diyeceğimi bilemedim :D...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 3 yıl
amerikaya ait bi gov adresini heklemesini tercih ederdim. Düşünsenize adam azmış.
herşey hazır. peçete felan. tak basıo kısayola. "yaşasın turkler" oldumu bu şimdi.
bu adam şmdi bizim arkamızdan dua mı eder yoksa ana avrat söermi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deliliktir 3 yıl jubeii
jubeii

amerikaya ait bi gov adresini heklemesini tercih ederdim. Düşünsenize adam azmış.
herşey hazır. peçete felan. tak basıo kısayola. "yaşasın turkler" oldumu bu şimdi.
bu adam şmdi bizim arkamızdan dua mı eder yoksa ana avrat söermi.

Hani o kadar hazırlığı çıplaklığa karşı olan Instagram(meme ucu açıkta diye kaldırdığı fotoğraflar var)'da yapacaksa şaşırmasın. Zibilyon tane sitede oranın videosu varken, gidip de sadece Instagram hesabına bakmak garip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 3 yıl
şu fetöcü stand up cıyı da hacklamişlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MogoLKhan 3 yıl
ortalama olan 20 35 milyon nüfus azeri Türkleri içindir bu rakamlar haricinde milyonlarca Türkmende yaşamaktadır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
39279 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
instagram, hacker ve
8 etiket daha hack Popüler savaş brazzers suriye sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kobe Bryant’tan teknoloji sektörüne 100 milyon dolarlık yatırım 3 yıl Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu 3 yıl Paypal Türkiye’ye geri dönüyor 3 yıl Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa 3 yıl Daha ucuz HBM bellekler yolda 3 yıl Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği 3 yıl Samsung, elden geçirilmiş amiral gemisi telefonlar satmaya başlayacak 3 yıl Nvidia Tegra Parker: Mobil dünyanın en güçlü yonga seti 3 yıl Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı 3 yıl Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break tüm hızıyla devam ediyor 3 yıl Sony Xperia XA inceleme videosu "Tüm detayları mercek altında" 3 yıl Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor! 3 yıl NSA, yıllarca Cisco'nun güvenlik duvarlarını gözetlemiş 3 yıl Virajı algılayamayan Tesla bariyerlere çarptı 3 yıl Hack'n Break: Tek tıkla profesyonel çeviri "Çevir.io" 3 yıl Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi 3 yıl Instagram fotoğraflarından depresyon analizi yapabilen algoritma geliştirildi 3 yıl Gigabyte BRIX oyuna giriyor 3 yıl Akıllı telefon pazarının hakimi Android 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 Batman versiyonu geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Brazzers’ın hack’lenen Instagram hesabından Türkçe mesaj paylaşıldı Sonraki Karşınızda Sony PS4 Slim 3 yıl Mobilite: iPhone 7 Plus videosu, Nokia'ya dönen mühendisler ve dahası... 3 yıl İnsanoğlunu Mars'a götürecek dev roketin ikincil motoru işte böyle test edildi (Video) 3 yıl Hack'n Break "Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampındayız!" 3 yıl Vision Mercedes-Maybach 6 konsepti 3 yıl Apple, bileşen maliyetlerini düşürmek için uğraşıyor 3 yıl Facebook’tan gençlere özel yepyeni bir uygulama: Lifestage 3 yıl Yeni Avengers filmleri hakkında önemli detaylar paylaşıldı 3 yıl Ford elektrikli araçlarını Model E ismi altında toplayacak 3 yıl Finlandiya toplu taşımada sürücüsüz minibüsleri kullanmaya başlıyor 3 yıl Nikon D3400 ile anlık paylaşım mümkün oluyor 3 yıl Cyanogen’in kullanıcı sayılarını şişirdiği iddia ediliyor 3 yıl Juno'nun ilk yakın çekim Jüpiter fotoğrafları önümüzdeki hafta geliyor 3 yıl Razer ManO'War "Hafif Dev" kablosuz oyuncu kulaklığını inceliyoruz 3 yıl Volkswagen Touareg'e ABT Sportsline dokunuşu 3 yıl Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası 3 yıl Motorola, Samsung’u hırsızlıkla suçluyor 3 yıl Google, yeni girişimlere destek olmaya devam ediyor 3 yıl Volvo ile anlaşan Uber’in sürücüsüz araçları yollara çıkıyor 3 yıl Lityum-metal ile bataryalar iki kat daha fazla kapasite sunabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim