Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp durumunuza artık sesli mesaj ekleyebileceksiniz

    Yakın bir zamanda mesajlara tüm emojilerle tepki verme özelliğini duyuran WhatsApp, şimdilerde bazı beta kullanıcılarının durumuna ses kaydı ekleme seçeneği sundu.
    Oy Ver

    WhatsApp durumunuza artık sesli mesaj ekleyebileceksiniz
    Tam Boyutta Gör

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Reactions 2.0'ı tüm kullanıcılarına sunmuş ve mesajlara tepki verirken herhangi bir emoji seçebilmemize olanak sağlamıştı. Şimdilerde ise beta sürümünde yeni bir özelliği test etmeye başladı. İşte WhatsApp'ın yakında tüm kullanıcılara sunacağı tahmin edilen özelliğin detayları:

    WhatsApp yakında durumunuza ses kaydı eklemenize izin verecek

    Yukarıdaki ekran görüntüsüne göre, durum sekmesinde sohbette olduğu gibi yeni bir mikrofon düğmesi bulunmakta. Henüz kesin olmasada bu yeni seçenek, mevcut ses dosyalarını durum güncellemeleri olarak yükleme seçeneği olabilir. Durum güncellemesindeki fotoğraflarınız ve videolarınız gibi sesli mesajlar da uçtan uca şifrelenecek ve fotoğraflarınız ile videolarınızla aynı düzeyde gizlilik ve güvenlik ayarlarını kullanacaktır. Ancak WhatsApp'ın bu özelliği hala geliştirme aşamasında ve şimdilik bazı beta test kullanıcılarına sunuldu. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 5 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33
    Samsung Galaxy M33
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız