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Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Reactions 2.0'ı tüm kullanıcılarına sunmuş ve mesajlara tepki verirken herhangi bir emoji seçebilmemize olanak sağlamıştı. Şimdilerde ise beta sürümünde yeni bir özelliği test etmeye başladı. İşte WhatsApp'ın yakında tüm kullanıcılara sunacağı tahmin edilen özelliğin detayları:

Artık WhatsApp mesajlarına tüm emojilerle tepki verebilirsiniz 2 gün önce eklendi

WhatsApp yakında durumunuza ses kaydı eklemenize izin verecek

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Yukarıdaki ekran görüntüsüne göre, durum sekmesinde sohbette olduğu gibi yeni bir mikrofon düğmesi bulunmakta. Henüz kesin olmasada bu yeni seçenek, mevcut ses dosyalarını durum güncellemeleri olarak yükleme seçeneği olabilir. Durum güncellemesindeki fotoğraflarınız ve videolarınız gibi sesli mesajlar da uçtan uca şifrelenecek ve fotoğraflarınız ile videolarınızla aynı düzeyde gizlilik ve güvenlik ayarlarını kullanacaktır. Ancak WhatsApp'ın bu özelliği hala geliştirme aşamasında ve şimdilik bazı beta test kullanıcılarına sunuldu.

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WhatsApp durumunuza artık sesli mesaj ekleyebileceksiniz