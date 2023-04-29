WhatsApp'a sesli mesajlar için transkript özelliği geliyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan bir rapora göre WhatsApp iOS beta uygulamasında, sesli mesajlar için transkript özelliği kullanıma sunuldu. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere transkripsiyon mesaj balonuna eklenerek kullanıcıların okuması kolaylaştırılmakta.
Şimdilik test aşamasında olan bu özellik, beta kullanıcılarına etkin bir şekilde gelmekte. Eğer bu özelliği kapatmak veya aktifleştirmek istiyorsanız, WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Sesli Mesaj Dökümleri'nden bunu kontrol edebilirsiniz.