Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, rakiplerini geride bırakmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket şimdilerde sesli mesajlar için yeni bir özelliği test ediyor.

Microsoft duyurdu: Windows 10'e artık yeni özellik eklenmeyecek 1 gün önce eklendi

Sesli mesajları dinleyemeyeceğiniz ortamlarda altyazı kullanabileceksiniz

WABetaInfo tarafından paylaşılan bir rapora göre WhatsApp iOS beta uygulamasında, sesli mesajlar için transkript özelliği kullanıma sunuldu. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere transkripsiyon mesaj balonuna eklenerek kullanıcıların okuması kolaylaştırılmakta.

Tam Boyutta Gör Sesli notlar için transkripsiyon özelliği, kullanıcıların mesaj içinde belirli bilgileri aramasına da olanak tanımakta. Bir sesli not yazıya döküldüğünde, metin dizine eklenerek aranabilir hale de gelmekte. Yani bir kullanıcı uzun bir sesli notta belirli bilgileri arıyorsa veya aradığı içeriğin hangi sesli notta olduğunu hatırlamıyorsa, arama çubuğunu kullanarak ilgili anahtar kelimeyi veya kelime öbeğini kolayca aratabilir. Böylece transkripsiyon, metnin mesaj içinde göründüğü yeri vurgulayacaktır.

Şimdilik test aşamasında olan bu özellik, beta kullanıcılarına etkin bir şekilde gelmekte. Eğer bu özelliği kapatmak veya aktifleştirmek istiyorsanız, WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Sesli Mesaj Dökümleri'nden bunu kontrol edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp'a sesli mesajlar için transkript özelliği geliyor