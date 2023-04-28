Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 10'a artık yeni özellik eklenmeyeceğini duyurdu: Windows 11'e geçin

    Microsoft artık Windows 10 için yeni özellik güncellemesi yayınlamayacak. İşletim sistemi için sadece güvenlik yaması sunacağını açıklayan şirket kullanıcıları Windows 11'e geçmeye çağırdı.
    2
    Microsoft duyurdu: Windows 10'e artık yeni özellik eklenmeyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft bundan böyle Windows 10 için büyük güncellemeler yayınlamayacağını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan açıklama, dünyanın en popüler işletim sistemine artık yeni özellikler eklenmeyeceği anlamına geliyor.

    Windows 10 22H2, bu işletim sisteminin son sürümü olacak. Yazılım devi işletim sisteminin yaşam döngüsünün geri kalanı için aylık güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam edecek. Windows 10 için resmi desteğin 14 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlatalım.

    Microsoft duyurdu: Windows 10'e artık yeni özellik eklenmeyecek Tam Boyutta Gör

    Windows 11'e geçiş çağrısı

    Microsoft ayrıca kullanıcılara Windows 11'e geçme çağrısını yineledi. Windows 11'in en üst düzeyde güvenlik sunan en yeni işletim sistemi olduğunu vurgulayan şirket Windows 11'in sürekli olarak yeni özellikler kazandığının altını çizdi.

    2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10, o tarihten bu yana periyodik olarak büyük güncellemeler alarak yeni özellikler kazandı. Son büyük güncelleme ise 2022 sonbaharında yayınlandı. Windows 11'in popülaritesi hızla artsa da Windows 10 hala %73.48 ile en yüksek pazar payını elinde bulunduruyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evli erkeklerde rüyalanma olur mu clarusway ekşi sınavda karın guruldaması çözümü toyota auris 1.6 otomatik vites yorumları iphone ahize cızırtı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız