Microsoft, Windows 10'a artık yeni özellik eklenmeyeceğini duyurdu: Windows 11'e geçin

Tam Boyutta Gör Microsoft bundan böyle Windows 10 için büyük güncellemeler yayınlamayacağını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan açıklama, dünyanın en popüler işletim sistemine artık yeni özellikler eklenmeyeceği anlamına geliyor.

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Windows 10 22H2, bu işletim sisteminin son sürümü olacak. Yazılım devi işletim sisteminin yaşam döngüsünün geri kalanı için aylık güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam edecek. Windows 10 için resmi desteğin 14 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlatalım.

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Windows 11'e geçiş çağrısı

Microsoft ayrıca kullanıcılara Windows 11'e geçme çağrısını yineledi. Windows 11'in en üst düzeyde güvenlik sunan en yeni işletim sistemi olduğunu vurgulayan şirket Windows 11'in sürekli olarak yeni özellikler kazandığının altını çizdi.

2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10, o tarihten bu yana periyodik olarak büyük güncellemeler alarak yeni özellikler kazandı. Son büyük güncelleme ise 2022 sonbaharında yayınlandı. Windows 11'in popülaritesi hızla artsa da Windows 10 hala %73.48 ile en yüksek pazar payını elinde bulunduruyor.

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Microsoft duyurdu: Windows 10'e artık yeni özellik eklenmeyecek