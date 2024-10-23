WhatsApp'a yeni kişi yöneticisi geliyor: Telefondan kişi ekleme zorunluluğu kalkıyor

WhatsApp, kendi rehberine kavuşuyor
WhatsApp, kayıtlı kişileri tutmak ve yönetmek için genellikle akıllı telefonların adres defterine güvenir. Ancak bu durum, cihazlarını kaybeden ve telefonlarındaki rehberi yedeklemeyen kullanıcılar, telefonlarını paylaşan kişiler veya tek bir cihazda ayrı kişilerle birden fazla hesabı yönetenler için sorun oluşturabiliyor.
WhatsApp, bu sorunun üstesinden gelmek için WhatsApp Web ve Windows'ta kişileri telefondan bağımsız olarak kaydedebilme özelliğini getiriyor.Özetle, WhatsApp'a birisini eklemek için telefonu kullanmanıza gerek kalmayacak. WhatsApp'ta kaydedilen kişiler, Kimlik Kanıtı Bağlantılı Depolama (IPLS) adı verilen, isimlerin ve numaraların şifreli olarak tutulduğu ve sadece kullanıcı tarafından erişilebilen bir sistemde tutulacak. WhatsApp'a kaydettiğiniz kişiler, telefonunuzu kaybetmeniz veya cihaz değiştirmeniz durumunda geri yüklenebilecek.
WhatsApp, yeni kişiler özelliğinin ardından telefon numaralarına gerek duyulmayan yeni bir kullanıcı adı sisteminin geleceğini söylüyor. Böylelikle, telefon numarası paylaşılmadığı için gizliliğin artacağı belirtiliyor. Daha önce, Signal gibi uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamaları da uygulamayı kullanmak için telefon numarası gerektirmeyen seçenekleri kullanıma sunmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)