WhatsApp'a yeni kişi yöneticisi geliyor: Telefondan kişi ekleme zorunluluğu kalkıyor

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, telefon değiştirdiğinizde kişileri kaybetmemeniz için uygulama içinde kişileri kaydetmenize olanak tanıyan yerleşik bir kişi yöneticisi özelliğine kavuşuyor.

WhatsApp, kendi rehberine kavuşuyor

WhatsApp, kayıtlı kişileri tutmak ve yönetmek için genellikle akıllı telefonların adres defterine güvenir. Ancak bu durum, cihazlarını kaybeden ve telefonlarındaki rehberi yedeklemeyen kullanıcılar, telefonlarını paylaşan kişiler veya tek bir cihazda ayrı kişilerle birden fazla hesabı yönetenler için sorun oluşturabiliyor.

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WhatsApp, bu sorunun üstesinden gelmek için WhatsApp Web ve Windows'ta kişileri telefondan bağımsız olarak kaydedebilme özelliğini getiriyor.Özetle, WhatsApp'a birisini eklemek için telefonu kullanmanıza gerek kalmayacak. WhatsApp'ta kaydedilen kişiler, Kimlik Kanıtı Bağlantılı Depolama (IPLS) adı verilen, isimlerin ve numaraların şifreli olarak tutulduğu ve sadece kullanıcı tarafından erişilebilen bir sistemde tutulacak. WhatsApp'a kaydettiğiniz kişiler, telefonunuzu kaybetmeniz veya cihaz değiştirmeniz durumunda geri yüklenebilecek.

WhatsApp, yeni kişiler özelliğinin ardından telefon numaralarına gerek duyulmayan yeni bir kullanıcı adı sisteminin geleceğini söylüyor. Böylelikle, telefon numarası paylaşılmadığı için gizliliğin artacağı belirtiliyor. Daha önce, Signal gibi uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamaları da uygulamayı kullanmak için telefon numarası gerektirmeyen seçenekleri kullanıma sunmuştu.

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WhatsApp'a telefondan kişi ekleme zorunluluğu kalkıyor