WhatsApp, Meta AI için yeni bir sohbet hafızası özelliği test ediyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android için WhatsApp beta 2.24.18.18 güncellemesiyle kullanıcıların Meta AI ile iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sesli sohbet modu özelliği üzerinde çalışmaktaydı. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse WhatsApp, Meta AI özelliklerini iyileştirmeye devam ediyor. Çünkü rapora göre uygulama, Meta AI için yeni bir sohbet hafızası özelliği test ediyor.

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Meta AI sohbet hafızası özelliği ile kullanıcı deneyimi kişiselleşiyor

WhatsApp artık Meta AI ile deneyimi daha da kişiselleştirmeyi ve kullanıcılara belirli ihtiyaçlarına ve sorularına daha iyi uyarlanmış yanıtlar sağlamayı amaçlıyor. Bunu gerçekleştirmek için ise uygulama, Android için WhatsApp beta 2.24.22.9 güncellemesi ile Meta AI ile yapılan geçmiş sohbetleri kaydetmeye yarayan yeni bir sohbet belleği özelliği test ediyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere WhatsApp, Meta AI'nın sohbet robotuyla paylaşılan geçmiş ayrıntıları otomatik olarak hafızasında tutabileceği yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, Meta AI'nın tercihleri ​​hakkında sakladığı bilgilere göre kullanıcılara daha alakalı ve özelleştirilmiş yanıtlar sunacak. Yani Meta AI; kullanıcının vegan olup olmadığı, doğum günü ve hatta resmi bir konuşma tarzı gibi belirli tercihler gibi çeşitli kişisel ayrıntıları hatırlayabilir. Böylece kullanıcı ve Meta AI arasındaki kişiselleştirilmiş etkileşim önemli ölçüde artabilir.

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WhatsApp, Meta AI için yeni sohbet hafızası özelliği test ediyor