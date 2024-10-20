Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, Meta AI için yeni bir sohbet hafızası özelliği test ediyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların Meta AI ile kurduğu iletişimi güçlendirmeye olanak tanıyan yeni bir özellik test ediyor. İşte yeni sohbet hafızası özelliği:
    WhatsApp, Meta AI için yeni sohbet hafızası özelliği test ediyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android için WhatsApp beta 2.24.18.18 güncellemesiyle kullanıcıların Meta AI ile iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sesli sohbet modu özelliği üzerinde çalışmaktaydı. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse WhatsApp, Meta AI özelliklerini iyileştirmeye devam ediyor. Çünkü rapora göre uygulama, Meta AI için yeni bir sohbet hafızası özelliği test ediyor.

    Meta AI sohbet hafızası özelliği ile kullanıcı deneyimi kişiselleşiyor

    WhatsApp artık Meta AI ile deneyimi daha da kişiselleştirmeyi ve kullanıcılara belirli ihtiyaçlarına ve sorularına daha iyi uyarlanmış yanıtlar sağlamayı amaçlıyor. Bunu gerçekleştirmek için ise uygulama, Android için WhatsApp beta 2.24.22.9 güncellemesi ile Meta AI ile yapılan geçmiş sohbetleri kaydetmeye yarayan yeni bir sohbet belleği özelliği test ediyor.

    WhatsApp, Meta AI için yeni sohbet hafızası özelliği test ediyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere WhatsApp, Meta AI'nın sohbet robotuyla paylaşılan geçmiş ayrıntıları otomatik olarak hafızasında tutabileceği yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, Meta AI'nın tercihleri ​​hakkında sakladığı bilgilere göre kullanıcılara daha alakalı ve özelleştirilmiş yanıtlar sunacak. Yani Meta AI; kullanıcının vegan olup olmadığı, doğum günü ve hatta resmi bir konuşma tarzı gibi belirli tercihler gibi çeşitli kişisel ayrıntıları hatırlayabilir. Böylece kullanıcı ve Meta AI arasındaki kişiselleştirilmiş etkileşim önemli ölçüde artabilir.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soldan gelen araç bana çarptı cvt şanzıman nasıl kullanılır tork konvertörlü şanzıman baza nasıl kilitlenir doktor gözlük numarası yanlış verilirse

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16
    Apple iPhone 16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız