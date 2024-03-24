Tam Boyutta Gör Android için en son WhatsApp beta sürümündeki (v2.24.7.13) yeni yapay zeka destekli düzenleme araçları, fotoğraflarınıza renk katmanıza olanak tanıyacak. Metin girerek arka plan görseli oluşturabilecek, fotoğraflara bir stil ayarlayabilecek ve arka planı genişletebileceksiniz.

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Durum güncellemesi paylaştığınızda veya WhatsApp’ta birine fotoğraf gönderdiğinizde, resim düzenleyici penceresinde yeni yapay zeka araçlarını (backdrop, restyle ve expand) göreceksiniz. Uygulamada döndürme, kırpma, metin ekleme gibi diğer düzenleme araçlarının bulunduğu menüde, pırıltı simgesinin altında bu seçenekler çıkacak.

Backdrop, bir metin istemi yazarak arka planı değiştirmenize olanak tanıyacak. Restyle, yine metin istemlerine dayalı olarak fotoğrafı harika efektlerle canlandırmanızı sağlıyor. Fotoğrafın daha büyük bir boyutuna ihtiyacınız olduğunda Expand, bu görselleri büyütmenize olanak tanıyacak.

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WhatsApp'a yapay zeka destekli düzenleme araçları geliyor