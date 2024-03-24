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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a yapay zeka destekli düzenleme araçları geliyor

    Meta, Eylül ayında tanıttığı yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarını WhatsApp'a getiriyor. Metin istemleri girilerek arka plan veya fotoğraflara renk katılabilecek.
    whatsapp yapay zeka düzenleme araçları Tam Boyutta Gör
    Android için en son WhatsApp beta sürümündeki (v2.24.7.13) yeni yapay zeka destekli düzenleme araçları, fotoğraflarınıza renk katmanıza olanak tanıyacak. Metin girerek arka plan görseli oluşturabilecek, fotoğraflara bir stil ayarlayabilecek ve arka planı genişletebileceksiniz.

    Durum güncellemesi paylaştığınızda veya WhatsApp’ta birine fotoğraf gönderdiğinizde, resim düzenleyici penceresinde yeni yapay zeka araçlarını (backdrop, restyle ve expand) göreceksiniz. Uygulamada döndürme, kırpma, metin ekleme gibi diğer düzenleme araçlarının bulunduğu menüde, pırıltı simgesinin altında bu seçenekler çıkacak.

    Backdrop, bir metin istemi yazarak arka planı değiştirmenize olanak tanıyacak. Restyle, yine metin istemlerine dayalı olarak fotoğrafı harika efektlerle canlandırmanızı sağlıyor. Fotoğrafın daha büyük bir boyutuna ihtiyacınız olduğunda Expand, bu görselleri büyütmenize olanak tanıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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