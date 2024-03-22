WhatsApp, artık daha fazla mesajı sabitlemenize izin veriyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların bir kişi veya gruptaki önemli mesajlara daha kolay ve hızlı erişmelerini sağlayan mesaj sabitleme özelliği sunuyor. Platform, şimdiye kadar yalnızca bir mesajın sabitlenmesine izin veriyordu, artık üç mesaja kadar sabitlemek mümkün.

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WhatsApp, kullanıcıların yalnızca metinleri değil, fotoğraf ve anketler dahil her türlü mesajları sabitlemesine olanak tanıyor. Sabitlenmiş mesajlar, bir gruptaki veya bireysel konuşmadaki önemli bir bilgiyi hızlı bir şekilde alabilmek açısından faydalı bir özellik. Bir mesajı sabitlemek için üzerine uzun basıp “Sabitle” seçeneğini seçmek gerekiyor. Mesaj, 24 saat, 7 gün veya 30 gün sabitlenmiş olarak kalabiliyor. Peki, WhatsApp mesajları nasıl sabitlenir?

WhatsApp’ta mesaj sabitlemek için;

WhatsApp’ı açın. Bir sohbete girin. Mesajların yanındaki üç noktaya dokunun. Sohbeti sabitle seçeneğini seçin. Mesajların sabit kalacağı süreyi seçin. Onaylayın.

Sabitlenmiş mesajlar, sohbetlerin üst kısmında tıklanabilir banner olarak görünüyor. Böylece sabitlenmiş sohbete tek bir dokunuşla kolayca erişebiliyorsunuz. WhatsApp, sabitlenen tüm mesajların uçtan uca şifrelemeyle güvende tutularak gizliliğin sağladığını söylüyor.

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