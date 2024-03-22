WhatsApp, artık daha fazla mesajı sabitlemenize izin veriyor

WhatsApp, kullanıcıların yalnızca metinleri değil, fotoğraf ve anketler dahil her türlü mesajları sabitlemesine olanak tanıyor. Sabitlenmiş mesajlar, bir gruptaki veya bireysel konuşmadaki önemli bir bilgiyi hızlı bir şekilde alabilmek açısından faydalı bir özellik. Bir mesajı sabitlemek için üzerine uzun basıp “Sabitle” seçeneğini seçmek gerekiyor. Mesaj, 24 saat, 7 gün veya 30 gün sabitlenmiş olarak kalabiliyor. Peki, WhatsApp mesajları nasıl sabitlenir?
WhatsApp’ta mesaj sabitlemek için;
- WhatsApp’ı açın.
- Bir sohbete girin.
- Mesajların yanındaki üç noktaya dokunun.
- Sohbeti sabitle seçeneğini seçin.
- Mesajların sabit kalacağı süreyi seçin.
- Onaylayın.
Sabitlenmiş mesajlar, sohbetlerin üst kısmında tıklanabilir banner olarak görünüyor. Böylece sabitlenmiş sohbete tek bir dokunuşla kolayca erişebiliyorsunuz. WhatsApp, sabitlenen tüm mesajların uçtan uca şifrelemeyle güvende tutularak gizliliğin sağladığını söylüyor.Kaynakça https://faq.whatsapp.com/294619079641794 https://twitter.com/WhatsApp/status/1770858270422360409 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.