WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Durum güncellemeleri için bir beğenme tepkisi özelliği üzerinde çalışan uygulama, şimdilerde ise Durum güncellemeleri için anket özelliği üzerinde çalışıyor.

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Yakında WhatsApp Durum güncellemelerinde anket yapabileceksiniz

WhatsApp, kullanıcıların Durum güncellemeleri için anket oluşturmalarına olanak tanıyan ve gelecekteki bir güncellemede yayınlanması planlanan yeni bir özelliği test ediyor. Özellik, kullanıcıların doğrudan bir durum güncellemesine anket yerleştirmesini kolaylaştıran bir içerik etiketi olarak sunulacak.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere kullanıcılar, çoktan seçmeli seçeneklerle Durum güncellemelerinde anketler oluşturabilecek veya bunları yalnızca bir seçenekle sınırlayabilecek ve böylece kişilerinin doğrudan durum görünümlerinden oy kullanmalarına ve tartışmaya katılmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca Durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşılan anketler gizli kalacak. Böylece diğer görüntüleyenlerin kimin oy verdiğini göremeyecek veya katılanlara ulaşamayacak. Ancak anketin sonuçları hem durum oluşturucusu hem de durum güncellemesini görüntüleyen herkes tarafından görülebilecek.

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WhatsApp Durum güncellemeleri için anket özelliği çok yakında