WhatsApp, iOS kullanıcılarına görüntülü görüşmeler için yeni özellikler getiriyor

WhatsApp kullanıcıları, video görüşmelerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor
Test aşamasındaki yeni özellik; kullanıcıların cilt yumuşatma, düşük ışık modu ve dinamik arka plan efektleri gibi seçenekleri etkinleştirip devre dışı bırakmalarına olanak tanıyor. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların gizliliğine de büyük önem veriyor. Bu nedenle, efektler cihaz üzerinde yerel olarak işleniyor. Yani, bu efektler etkin olsa bile, görüşmelerinizin uçtan uca şifrelenmesi korunuyor.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über