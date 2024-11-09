WhatsApp, iOS kullanıcılarına görüntülü görüşmeler için yeni özellikler getiriyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş bir video görüşme deneyimi sunmak için yeni bir adım atıyor. iOS için en son beta sürümünde yer alan yeni bir özellik sayesinde, kullanıcılar artık kamera ve görüntülü görüşmelerde kullanılacak efektleri kendileri belirleyebilecek.

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WhatsApp kullanıcıları, video görüşmelerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor

Test aşamasındaki yeni özellik; kullanıcıların cilt yumuşatma, düşük ışık modu ve dinamik arka plan efektleri gibi seçenekleri etkinleştirip devre dışı bırakmalarına olanak tanıyor. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların gizliliğine de büyük önem veriyor. Bu nedenle, efektler cihaz üzerinde yerel olarak işleniyor. Yani, bu efektler etkin olsa bile, görüşmelerinizin uçtan uca şifrelenmesi korunuyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere bazı beta test kullanıcılarına, video görüşmeleri sırasında kamera efektlerinin görünürlüğünü yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir gizlilik ayarı sunuldu. Ayrıca kullanıcılar artık bu efektleri kullanmak istemediklerine karar verirlerse, bunları istedikleri zaman kolayca devre dışı bırakabilirler. Bu özellik, hem video görüşmeleri sırasında doğrudan kamera arayüzünden hem de uygulamadaki Gizlilik ayarlarından kapatılabilir.

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WhatsApp, görüntülü görüşmeler için yeni özellikler getiriyor