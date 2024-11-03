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    Google Tensor G5, Geekbench'te listelendi: İşte performans sonuçları

    Google'ın yeni nesil işlemcisi Tensor G5, Geekbench testlerinde beklenmeyen sonuçlar aldı. İşte bir önceki nesil Tensor G4'ün gerisinde kalan işlemcinin detayları:
    Tensor G5, Geekbench'te listelendi: İşte performans sonuçları Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google'ın merakla beklenen yeni nesil işlemcisi Tensor G5, Geekbench testlerinde beklenmedik sonuçlarla dikkat çekti. "Google Frankel" kod adıyla listelenen ve daha önce "Laguna" olarak bilinen işlemci, performans testlerinde sürpriz sonuçlar ortaya koydu. 

    Google Tensor G5, Geekbench testlerinde beklentilerin altında kaldı

    Geekbench testlerinde Tensor G5, tek çekirdek performansında 1323 puan alırken çok çekirdek testinde 4004 puanlık bir skorla dikkat çekti. Bu sonuçlar, şaşırtıcı bir şekilde bir önceki nesil Tensor G4'ün bile gerisinde kalarak Qualcomm Snapdragon 8 Elite ve MediaTek Dimensity 9400 gibi rakip amiral gemisi işlemcilerle arasındaki rekabet potansiyelini sorgulatıyor.

    Tensor G5, Geekbench'te listelendi: İşte performans sonuçları Tam Boyutta Gör
    İşlemcinin teknik detaylarına bakıldığında, 3.40 GHz hızında çalışan bir adet yüksek performanslı çekirdek, 2.86 GHz hızında beş orta segment çekirdek ve 2.44 GHz hızında iki düşük güç tüketimli çekirdek bulunuyor. Grafik birimi olarak ise Imagination Technologies'in PowerVR D-Serisi DXT-48-1536 GPU'su tercih edilmiş durumda.

    Üretim sürecinde önemli bir değişikliğe giden Google, Tensor G5 için Samsung yerine TSMC'nin 3nm N3E üretim teknolojisini kullanmayı tercih etti. Yaklaşık 121 mm²'lik bir yonga boyutuna sahip olması beklenen işlemcinin, bu değişiklikler ile birlikte performans ve enerji verimliliği konusunda kendini geliştirmesi bekleniyor.

    Google'ın geçmişte Tensor G4 için yaptığı açıklamalardan yola çıkarak şirketin önceliğinin rekor kıran bir performans değil, kullanıcı deneyimini iyileştirmek olduğu görülmekte. Ancak 1000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olacak amiral gemisi telefonlarda kullanılacak Tensor G5'in, bu yaklaşımı devam ettirmesi, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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