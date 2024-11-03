Google Tensor G5, Geekbench'te listelendi: İşte performans sonuçları

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google'ın merakla beklenen yeni nesil işlemcisi Tensor G5, Geekbench testlerinde beklenmedik sonuçlarla dikkat çekti. "Google Frankel" kod adıyla listelenen ve daha önce "Laguna" olarak bilinen işlemci, performans testlerinde sürpriz sonuçlar ortaya koydu.

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Google Tensor G5, Geekbench testlerinde beklentilerin altında kaldı

Geekbench testlerinde Tensor G5, tek çekirdek performansında 1323 puan alırken çok çekirdek testinde 4004 puanlık bir skorla dikkat çekti. Bu sonuçlar, şaşırtıcı bir şekilde bir önceki nesil Tensor G4'ün bile gerisinde kalarak Qualcomm Snapdragon 8 Elite ve MediaTek Dimensity 9400 gibi rakip amiral gemisi işlemcilerle arasındaki rekabet potansiyelini sorgulatıyor.

Tam Boyutta Gör İşlemcinin teknik detaylarına bakıldığında, 3.40 GHz hızında çalışan bir adet yüksek performanslı çekirdek, 2.86 GHz hızında beş orta segment çekirdek ve 2.44 GHz hızında iki düşük güç tüketimli çekirdek bulunuyor. Grafik birimi olarak ise Imagination Technologies'in PowerVR D-Serisi DXT-48-1536 GPU'su tercih edilmiş durumda.

Üretim sürecinde önemli bir değişikliğe giden Google, Tensor G5 için Samsung yerine TSMC'nin 3nm N3E üretim teknolojisini kullanmayı tercih etti. Yaklaşık 121 mm²'lik bir yonga boyutuna sahip olması beklenen işlemcinin, bu değişiklikler ile birlikte performans ve enerji verimliliği konusunda kendini geliştirmesi bekleniyor.

Google'ın geçmişte Tensor G4 için yaptığı açıklamalardan yola çıkarak şirketin önceliğinin rekor kıran bir performans değil, kullanıcı deneyimini iyileştirmek olduğu görülmekte. Ancak 1000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olacak amiral gemisi telefonlarda kullanılacak Tensor G5'in, bu yaklaşımı devam ettirmesi, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

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