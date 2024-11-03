Google Tensor G5, Geekbench'te listelendi: İşte performans sonuçları

Google Tensor G5, Geekbench testlerinde beklentilerin altında kaldı
Geekbench testlerinde Tensor G5, tek çekirdek performansında 1323 puan alırken çok çekirdek testinde 4004 puanlık bir skorla dikkat çekti. Bu sonuçlar, şaşırtıcı bir şekilde bir önceki nesil Tensor G4'ün bile gerisinde kalarak Qualcomm Snapdragon 8 Elite ve MediaTek Dimensity 9400 gibi rakip amiral gemisi işlemcilerle arasındaki rekabet potansiyelini sorgulatıyor.
Üretim sürecinde önemli bir değişikliğe giden Google, Tensor G5 için Samsung yerine TSMC'nin 3nm N3E üretim teknolojisini kullanmayı tercih etti. Yaklaşık 121 mm²'lik bir yonga boyutuna sahip olması beklenen işlemcinin, bu değişiklikler ile birlikte performans ve enerji verimliliği konusunda kendini geliştirmesi bekleniyor.
Google'ın geçmişte Tensor G4 için yaptığı açıklamalardan yola çıkarak şirketin önceliğinin rekor kıran bir performans değil, kullanıcı deneyimini iyileştirmek olduğu görülmekte. Ancak 1000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olacak amiral gemisi telefonlarda kullanılacak Tensor G5'in, bu yaklaşımı devam ettirmesi, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über