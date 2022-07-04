WhatsApp herkesten silinen mesajlar için süre uzatıldı

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli özellikler üzerinde çalışıyor. Rapora göre Meta, mesajlaşma uygulamasında herkesten silinen mesajlar için zaman sınırını güncelliyor. En son WhatsApp güncellemelerini takip eden web sitesi WABetaInfo, güncellemenin bazı beta kullanıcıları için yayınlanacağını bildirdi.

Yeni süre sınırı

Şu anda herkesten silinen mesajların süresi 1 saat 8 dakika 16 saniye. Güncellemeyle birlikte bu süre 2 gün 12 saate kadar çıkarılacak. WABetaInfo özelliğin bir ekran görüntüsünü de paylaştı.

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WABetaInfo, dün yaptığı bir denemede sürenin gerçekten 2 gün 12 saate çıkarıldığını doğruladı. WhatsApp 2.22.15.8 sürümü yüklü bazı Android telefonlarda bu özelliğin aktif olduğu, yakında yayınlanacak güncellemeyle herkese açılacağı bildirildi.

WhatsApp uygulamasına çok yakında grup yöneticilerinin gruptaki herhangi bir mesajı silebilmelerine imkan tanıyan bir özellik de eklenecek. Platforma son olarak kullanıcıların aramada belirli kişileri sessize almasına veya mesaj atmasına izin veren bir özellik eklendi.

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