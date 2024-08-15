WhatsApp'ın tema rengini değiştirme özelliği Android'te ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, uygulamaya yeni özellikler test etmeye davam ediyor. Denenen son özellik kişiselleştirmeyle ilgili. Uygulamanın son beta sürümünde sohbet temaları özelliği ortaya çıktı.

WhatsApp'a sohbet tema özelliği geliyor

Bugün, uygulamanın Android için yayınlanan yeni beta sürümünde (2.24.17.19) ortaya çıkan sohbet temaları özelliğiyle, artık mesaj kutularının rengi değiştirilebiliyor. Henüz erken geliştirme olan özellik ile WhatsApp'ı daha fazla kişiselleştirmek mümkün olacak. Daha önce iOS beta sürümünde ortaya çıkan özellik, böylelikle Android sürümünde ilk defa görülmüş oluyor.

Diğer sohbet uygulamalarında olan yıllardır var olan bu özellik, nihayet WhatsApp'a da gelecek gibi görünüyor. Özelliğin herkesin kullanıma ne zaman sunulacağı şuan için bilinmiyor.

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