Mercedes, elektrikli GLC'nin 39 inçlik devasa ekranını sergiledi

Mercedes, bu modelin markanın güncellenmiş tasarım dilini ve ileri teknolojilerini sergileyen ilk araç olarak yeni standartlar belirleyeceğini söylüyor.
Merkeze konumlandırılan MBUX HYPERSCREEN, 39,1 inçlik uçtan uca yayılan dev ekranıyla dikkat çekiyor. 1.000’in üzerinde LED ve matris arka aydınlatma teknolojisi sayesinde ekranın olağanüstü netlik ve canlı renklere sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca akıllı bölgesel karartma özelliği sayesinde farklı ekran bölümlerine ayrı parlaklık seviyeleri atanabiliyor. Ancak ekranın standart donanımda bulunmayacağı, opsiyonel sunulacağı belirtildi. Daha uygun fiyatlı versiyonlarda ise daha küçük ekranlar yer alacak.
Elektrikli Mercedes GLC neler sunacak?
Yeni Mercedes-Benz GLC, 800V mimari üzerine inşa edilecek ve 320 kW’a kadar şarj hızlarını destekleyecek. Yüksek şarj hızı sayesinde 10 dakikalık şarjla yaklaşık 260 km menzil elde edebilecek. Otomobilin 94,5 kWh bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 644 km'nin üzerinde menzil sunması bekleniyor.
Elektrikli Mercedes GLC'nin yaklaşık 65.000 dolardan satışa çıkması bekleniyor.