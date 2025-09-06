Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, elektrikli GLC'nin 39 inçlik devasa ekranını sergiledi

    Mercedes, GLC'nin elektrikli versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan kısa süre önce şirket, 39 inçlik devasa dokunmatik bilgi eğlence ekranını gözler önüne serdi.

    Mercedes, elektrikli GLC'nin 39 inçlik devasa ekranını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Mercedes, en çok satan modeli GLC'nin elektrikli versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımına yalnızca iki gün kala Mercedes, otomobilin iç tasarımını ilk kez gözler önüne serdi. 39 inçlik devasa dokunmatik bilgi eğlence ekranıyla yeni GLC, lüks sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşımayı vaat ediyor.

    Mercedes, bu modelin markanın güncellenmiş tasarım dilini ve ileri teknolojilerini sergileyen ilk araç olarak yeni standartlar belirleyeceğini söylüyor.

    Merkeze konumlandırılan MBUX HYPERSCREEN, 39,1 inçlik uçtan uca yayılan dev ekranıyla dikkat çekiyor. 1.000’in üzerinde LED ve matris arka aydınlatma teknolojisi sayesinde ekranın olağanüstü netlik ve canlı renklere sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca akıllı bölgesel karartma özelliği sayesinde farklı ekran bölümlerine ayrı parlaklık seviyeleri atanabiliyor. Ancak ekranın standart donanımda bulunmayacağı, opsiyonel sunulacağı belirtildi. Daha uygun fiyatlı versiyonlarda ise daha küçük ekranlar yer alacak.

    Mercedes, elektrikli GLC'nin 39 inçlik devasa ekranını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Daha uzun dingil mesafesi sayesinde yeni GLC EV, mevcut modele kıyasla daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Tüm koltuklar yatırıldığında elektrikli SUV, 1.740 litre bagaj hacmi sağlarken, benzinli versiyonda bu rakam 1.595 litre ile sınırlı.

    Elektrikli Mercedes GLC neler sunacak?

    Yeni Mercedes-Benz GLC, 800V mimari üzerine inşa edilecek ve 320 kW’a kadar şarj hızlarını destekleyecek. Yüksek şarj hızı sayesinde 10 dakikalık şarjla yaklaşık 260 km menzil elde edebilecek. Otomobilin 94,5 kWh bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 644 km'nin üzerinde menzil sunması bekleniyor. 

    Elektrikli Mercedes GLC'nin yaklaşık 65.000 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea vitesi kontrol ettirin uyarısı outlook mail gelmiyor eski facebook hesabı nasıl kapatılır csb nedir infiniti fx35 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB CYBORG 15
    MSI NB CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum