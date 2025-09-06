Mercedes, elektrikli GLC'nin 39 inçlik devasa ekranını sergiledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes, en çok satan modeli GLC'nin elektrikli versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımına yalnızca iki gün kala Mercedes, otomobilin iç tasarımını ilk kez gözler önüne serdi. 39 inçlik devasa dokunmatik bilgi eğlence ekranıyla yeni GLC, lüks sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşımayı vaat ediyor.

Mercedes, bu modelin markanın güncellenmiş tasarım dilini ve ileri teknolojilerini sergileyen ilk araç olarak yeni standartlar belirleyeceğini söylüyor.

Merkeze konumlandırılan MBUX HYPERSCREEN, 39,1 inçlik uçtan uca yayılan dev ekranıyla dikkat çekiyor. 1.000’in üzerinde LED ve matris arka aydınlatma teknolojisi sayesinde ekranın olağanüstü netlik ve canlı renklere sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca akıllı bölgesel karartma özelliği sayesinde farklı ekran bölümlerine ayrı parlaklık seviyeleri atanabiliyor. Ancak ekranın standart donanımda bulunmayacağı, opsiyonel sunulacağı belirtildi. Daha uygun fiyatlı versiyonlarda ise daha küçük ekranlar yer alacak.

Tam Boyutta Gör Daha uzun dingil mesafesi sayesinde yeni GLC EV, mevcut modele kıyasla daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Tüm koltuklar yatırıldığında elektrikli SUV, 1.740 litre bagaj hacmi sağlarken, benzinli versiyonda bu rakam 1.595 litre ile sınırlı.

Elektrikli Mercedes GLC neler sunacak?

Yeni Mercedes-Benz GLC, 800V mimari üzerine inşa edilecek ve 320 kW’a kadar şarj hızlarını destekleyecek. Yüksek şarj hızı sayesinde 10 dakikalık şarjla yaklaşık 260 km menzil elde edebilecek. Otomobilin 94,5 kWh bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 644 km'nin üzerinde menzil sunması bekleniyor.

Elektrikli Mercedes GLC'nin yaklaşık 65.000 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

