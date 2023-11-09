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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın yeni güvenlik özelliği: IP adresinizi gizleyecek

    WhatsApp, Android ve iPhone kullanıcıları için yeni gizlilik özelliğini kullanıma sundu. WhatsApp aramaları artık daha güvenli gerçekleştirilecek.               
    whatsapp arama ip adresini koruma özelliği Tam Boyutta Gör
    WhatsApp üzerinden birebir aramalar, kullanıcılar arasında doğrudan eşler arası bağlantı olarak kuruluyor. Bu, mümkün olan en iyi ses kalitesini sağlarken, bağlı cihazların IP adresleri birbirlerine gözüküyor. WhatsApp, şifreli iletişim platformu üzerinden gerçekleştirilen aramalarda artık kullanıcıya IP adresini gizleme seçeneği sunuyor. WhatsApp IP adresi gizleme, Android ve iOS uygulamasında kullanılabiliyor.

    WhatsApp IP adresi gizleme özelliği

    whatsapp ip adresi nasıl gizlenir Tam Boyutta Gör
    Android ve iOS için WhatsApp’ın en son sürümü artık IP adresini gizlemeyi destekliyor. WhatsApp’ın açıklamasına göre, yeni gizlilik ayarı kullanıcıyı doğrudan aradığı kişiye bağlamak yerine tüm aramaları WhatsApp sunucuları üzerinden aktararak konumunu gizliyor. Kullanıcıların WhatsApp aramalarında IP adresini gizlemek için aşağıdaki adımları izlemesi gerekiyor:
    1. Ayarlar’a dokunun.
    2. Gizlilik’e gelin.
    3. Gelişmiş’i seçin.
    4. Aramalarda IP adesini koru seçeneğine dokunun.

    WhatsApp ayrıca kullanıcıların bilinmeyen arayanları sessize almasına olanak tanıyan yeni bir gizlilik özelliği daha sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların verilerine yönelik siber saldırıları engelleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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