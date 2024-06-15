WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği belli oldu: Kanal analizleri çok yakında

WhatsApp, kanal sahiplerini sevindirecek yeni bir özellik test etmekte. Bu özellik ile kanal sahipleri, ulaşılan hesap sayısı ve net takip sayısı gibi kanal analiz değerlerini görüntüleyebilecek.