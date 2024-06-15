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    WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği belli oldu: Kanal analizleri çok yakında

    WhatsApp, kanal sahiplerini sevindirecek yeni bir özellik test etmekte. Bu özellik ile kanal sahipleri, ulaşılan hesap sayısı ve net takip sayısı gibi kanal analiz değerlerini görüntüleyebilecek.
    WhatsApp, kanal analizleri özelliğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı memnuniyetini artırmak için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse uygulama, şimdilerde kanalların analizlerini gösteren yeni bir özelliği test ediyor.  

    İşte WhatsApp kanal analizleri özelliği:

    WhatsApp, yeni bir kanal analitiği özelliği üzerinde çalışmakta. Test aşamasında olan bu özellik, kanal sahiplerine belirli ölçümler aracılığıyla kitlelerine ve içerik performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlamak üzere tasarlandı.

    WhatsApp, kanal analizleri özelliğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere WhatsApp, kanallar için ulaşılan hesap sayısı ve net takip sayısı gibi mevcut ölçümler hakkında faydalı açıklamaları içeren yeni bir özellik üzerinde çalışmakta. Ulaşılan hesap sayısı değeri, kanal güncellemelerinden herhangi birini en az bir kez görüntüleyen benzersiz hesapların sayısını ifade etmekte. Bu değer, aynı hesaplardan birden fazla görüntülemeyi hariç tutar. Ayrıca yeni net takip sayısı ise kanalı takip etmeyen veya son 30 gün içinde WhatsApp hesabını silen hesapların sayısının, kanalı takip edenlerden çıkarılmasıyla hesaplanan takipçilerdeki net değişimi göstermekte.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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