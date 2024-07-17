WhatsApp'a sohbet ve aramalar için favoriler özelliği geldi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

WhatsApp Favoriler özelliği kademeli olarak kullanıma sunulacak. Favoriler filtresi, hızlı erişim için en iyi arkadaşınızın veya aile grubunuzdaki tüm sohbetleri tek bir çatı altında tutmanıza olanak tanıyor. WhatsApp ayrıca, arama geçmenize göz atmanızı veya kişileri rehberden bulmanızı gerektirmeden favori kişilerinizi hızlıcı aramanız için aramalar sekmesine favoriler sekmesi ekledi. Peki, WhatsApp kişileri favorilere nasıl eklenir?

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WhatsApp kişileri favorilere ekleme nasıl yapılır?

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WhatsApp’ı açın. Sohbet ekranında favoriler filtresini seçin. Favorilere eklemek istediğiniz kişi veya grupları seçin. Aramalar sekmesine gelin. Favorilere ekle butonuna dokunun. Hızlı arama için kişileri veya grupları seçin.

Hızlı arama ve sohbet için WhatsApp favorilere ekleme, Ayarlar - Favoriler - Favorilere Ekle menüsü altından da yapılabiliyor. Ayarlardan favoriler listenizi istediğiniz zaman yeniden sıralayabiliyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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WhatsApp kişileri favorilere ekleme nasıl yapılır?