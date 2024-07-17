WhatsApp'a sohbet ve aramalar için favoriler özelliği geldi

WhatsApp Favoriler özelliği kademeli olarak kullanıma sunulacak. Favoriler filtresi, hızlı erişim için en iyi arkadaşınızın veya aile grubunuzdaki tüm sohbetleri tek bir çatı altında tutmanıza olanak tanıyor. WhatsApp ayrıca, arama geçmenize göz atmanızı veya kişileri rehberden bulmanızı gerektirmeden favori kişilerinizi hızlıcı aramanız için aramalar sekmesine favoriler sekmesi ekledi. Peki, WhatsApp kişileri favorilere nasıl eklenir?
WhatsApp kişileri favorilere ekleme nasıl yapılır?
- WhatsApp’ı açın.
- Sohbet ekranında favoriler filtresini seçin.
- Favorilere eklemek istediğiniz kişi veya grupları seçin.
- Aramalar sekmesine gelin.
- Favorilere ekle butonuna dokunun.
- Hızlı arama için kişileri veya grupları seçin.
Hızlı arama ve sohbet için WhatsApp favorilere ekleme, Ayarlar - Favoriler - Favorilere Ekle menüsü altından da yapılabiliyor. Ayarlardan favoriler listenizi istediğiniz zaman yeniden sıralayabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.