WhatsApp'ta tema rengi değiştirilebilecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların tercihine uygun varsayılan sohbet teması seçmesine olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Tema özelleştirme özelliği şu anda WhatsApp iOS beta (24.11.10.70 sürümünde) kullanıcılarına açık.

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp ve Telegram indirim kanalımız açıldı 4 gün önce eklendi

WhatsApp'a tema özelliği geliyor

WABetaInfo’nun paylaştığı görsele göre kullanıcılar, sohbet balonu için beş renk arasından bir renk ve duvar kağıdı seçebilecek. Seçilen renk, uygulamanın tamamında varsayılan sohbet teması olacak ve değişiklikler yalnızca kişi tarafından görülebilecek; diğer kullanıcıların arayüzünü etkilemeyecek.

Sohbet tema özelliği, yeşile alternatif arayanlar ve kişiselleştirmeyi sevenlerin ilgisini çekecektir. WhatsApp şu anda kullanıcıların düz renkler ve koyu/açık temalı duvar kağıtları arasından seçim yaparak sohbet duvar kağıdını değiştirmesine olanak tanıyor. Uygulama ayrıca, varsayılan duvar kağıdındaki görselin görünürlüğünü ayarlamaya izin veriyor. Galerideki bir fotoğraf ta sohbet duvar kağıdı olarak ayarlanabiliyor.

Yapay zeka tarafından oluşturulan profil fotoğrafları, okunmamış mesaj sayısı, gizli topluluk sohbetleri, Durum güncellemeleri için yeni kullanıcı arayüzü, en son çevrimiçi olan kullanıcılar dahil olmak üzere şu anda test edilen birçok WhatsApp özelliği var.

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