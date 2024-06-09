Tam Boyutta Gör WhatsApp, Topluluklar özelliğini iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce başlattı. Meta'nın sahibi olduğu uygulama o zamandan bu yana işlevselliğini geliştirmek için çok sayıda güncelleme yaptı. Son dönemde Topluluklarda yapılan en önemli değişikliklerden biri de etkinlik oluşturma oldu.

WhatsApp, Topluluk etkinlikleri için kapak fotoğrafları eklemenize izin veriyor

Uygulamanın beta sürümü ilk kez geçen Ekim ayında tanıtılmıştı. Ayrıca yakın zamanda eklenen hatırlatıcılar işlevi de dahil olmak üzere bu yıl Topluluk etkinliklerine bazı önemli iyileştirmeler getiren beta sürümleriyle de karşılaştık.

WhatsApp betanın Android sürümünde Topluluk tabanlı etkinlikler için küçük ama kullanışlı bir özelliğin ayrıntılarını açıklayan yeni bir özellik tespit edildi. Kod dedektifleri, Android için WhatsApp beta'nın 2.24.12.26 sürümünü araştırırken Topluluk içinde oluşturulan bir etkinlik için özel bir görsel ayarlama özelliğini keşfetti.

WhatsApp, topluluk etkinliklerine önemli bir özellik ekliyor 1 hf. önce eklendi

Ancak bu özellik yalnızca grup yöneticileriyle sınırlı olacak. Topluluk etkinlikleri için kapak fotoğrafı ayarlama özelliği şu anda Android cihazlarda kullanılamasa da bunun geliştirilmekte olan bir özellik olduğunu gösteriyor.

Bu yüzden eklenen özellik için kesin bir zaman çizelgesi belirtilmedi. Yine de arkadaşlarınız ve ailenizle yapacağınız sanal etkinliklere daha fazla kişiselleştirme getirebileceği göz önüne alındığında bunun sabit bir hale geleceği belirtiliyor.

Bu şekilde düzenlenen etkinlikler aynı zamanda süreci kolaylaştırmak için konum belirleme veya WhatsApp çağrı bağlantısı gibi diğer yönetici seçenekleriyle birlikte gelecek. Uygulama hala bu özelliği geliştirme sürecinde olduğundan, daha geniş bir sürüm için zaman çizelgesi belirsizliğini koruyor.

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WhatsApp, Topluluk etkinlikleri kapak fotoğraflarına izin verecek