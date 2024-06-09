WhatsApp, Topluluk etkinlikleri kapak fotoğraflarına izin verecek

WhatsApp, Topluluk etkinlikleri için kapak fotoğrafları eklemenize izin veriyor
Uygulamanın beta sürümü ilk kez geçen Ekim ayında tanıtılmıştı. Ayrıca yakın zamanda eklenen hatırlatıcılar işlevi de dahil olmak üzere bu yıl Topluluk etkinliklerine bazı önemli iyileştirmeler getiren beta sürümleriyle de karşılaştık.
WhatsApp betanın Android sürümünde Topluluk tabanlı etkinlikler için küçük ama kullanışlı bir özelliğin ayrıntılarını açıklayan yeni bir özellik tespit edildi. Kod dedektifleri, Android için WhatsApp beta'nın 2.24.12.26 sürümünü araştırırken Topluluk içinde oluşturulan bir etkinlik için özel bir görsel ayarlama özelliğini keşfetti.
Ancak bu özellik yalnızca grup yöneticileriyle sınırlı olacak. Topluluk etkinlikleri için kapak fotoğrafı ayarlama özelliği şu anda Android cihazlarda kullanılamasa da bunun geliştirilmekte olan bir özellik olduğunu gösteriyor.
Bu yüzden eklenen özellik için kesin bir zaman çizelgesi belirtilmedi. Yine de arkadaşlarınız ve ailenizle yapacağınız sanal etkinliklere daha fazla kişiselleştirme getirebileceği göz önüne alındığında bunun sabit bir hale geleceği belirtiliyor.
Bu şekilde düzenlenen etkinlikler aynı zamanda süreci kolaylaştırmak için konum belirleme veya WhatsApp çağrı bağlantısı gibi diğer yönetici seçenekleriyle birlikte gelecek. Uygulama hala bu özelliği geliştirme sürecinde olduğundan, daha geniş bir sürüm için zaman çizelgesi belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.