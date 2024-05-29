WhatsApp, topluluk etkinliklerine önemli bir özellik ekliyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp mevcut özelliklerinde yeni ayarlar yapmaya devam ediyor. Nisan ayında Topluluk grupları için yeni özellikler sunmuştu.

Whatsapp uygulaması yeni bir etkinlik hatırlatma özelliği üzerinde çalışıyor

Sohbet uygulaması artık sanal etkinlikleri tamamlayacak kullanışlı bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar ise bu yeni özelliğin en başından beri var olması gerektiğini düşünüyor. Uygulamanın en son beta sürümünde Topluluk etkinlikleri için hatırlatıcılar ayarlamak için yeni bir seçenek ortaya çıktı.

Bu seçenek ile etkinlik oluşturma sayfasında yeni bir hatırlatma oluşturabileceksiniz. Kullanıcılar 30 dakika önce, 2 saat önce ve 1 gün önce olmak üzere üç hatırlatma seçeneğine sahip olacak. Whatsapp kullanıcıları en fazla iki hatırlatma seçeneği seçebilecek.

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Etkinlik hatırlatma özelliğinin henüz beta test kullanıcıları tarafından kullanıldığı ve hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi. Etkinlik hatırlatıcılarının ne kadar yararlı olduğu göz önüne alındığında çok yakın zamanda tüm kullanıcıların kullanımına açılması bekleniyor.

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