WhatsApp, topluluk etkinliklerine önemli bir özellik ekliyor

Whatsapp uygulaması yeni bir etkinlik hatırlatma özelliği üzerinde çalışıyor
Sohbet uygulaması artık sanal etkinlikleri tamamlayacak kullanışlı bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar ise bu yeni özelliğin en başından beri var olması gerektiğini düşünüyor. Uygulamanın en son beta sürümünde Topluluk etkinlikleri için hatırlatıcılar ayarlamak için yeni bir seçenek ortaya çıktı.
Bu seçenek ile etkinlik oluşturma sayfasında yeni bir hatırlatma oluşturabileceksiniz. Kullanıcılar 30 dakika önce, 2 saat önce ve 1 gün önce olmak üzere üç hatırlatma seçeneğine sahip olacak. Whatsapp kullanıcıları en fazla iki hatırlatma seçeneği seçebilecek.
Etkinlik hatırlatma özelliğinin henüz beta test kullanıcıları tarafından kullanıldığı ve hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi. Etkinlik hatırlatıcılarının ne kadar yararlı olduğu göz önüne alındığında çok yakın zamanda tüm kullanıcıların kullanımına açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.