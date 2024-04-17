WhatsApp, mesajları bulmayı kolaylaştıran sohbet filtreleri özelliğini duyurdu

WhatsApp sohbet filtreleri: Tümü, Okunmamış ve Gruplar
WhatsApp, son güncellemeyle belirli mesajlara erişimi kolaylaştıran bir dizi yeni sohbet filtresi getiriyor: Tümü, Okunmamış ve Gruplar. Varsayılan olarak Tümü filtresi seçili. Bu, WhatsApp’ınıza gelen mesajları filtrelenmemiş olarak listeliyor. Okunmamış filtresi, görmemiş olabileceğiniz mesajlara bakmanıza ve okunmamış sohbet işaretlerini temizlemenize yardımcı oluyor. Gruplar filtresi, grup sohbetleriniz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu filtre, Topluluklar’ın parçası olan alt gruplardaki konuşmaları da gösteriyor.
WhatsApp, filtre seçeneklerinin bugünden itibaren kullanıcılara sunulacağını ve birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi. WhatsApp ayrıca, bilinmeyen kişi ve işletmelerden gelen mesajları filtrelemek için Kişiler, sık kullanılan kişileri eklemek için Favoriler gibi başka filtreler üzerine de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)