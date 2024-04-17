WhatsApp, mesajları bulmayı kolaylaştıran sohbet filtreleri özelliğini duyurdu

Tam Boyutta Gör WhatsApp, hali hazırda arama çubuğundaki filtre aracılığıyla okunmamış mesajlara bakmanın bir yolunu sunuyor. Ancak, sohbet ekranının üstüne getirilen yeni filtre seçenekleri sayesinde bu seçeneğe ulaşmak daha kolay hale geldi. Peki, yeni duyurulan WhatsApp sohbet filtreleri özelliği nasıl kullanılıyor?

WhatsApp sohbet kilitleme & mesaj gizleme nasıl yapılır? 1 hf. önce eklendi

WhatsApp sohbet filtreleri: Tümü, Okunmamış ve Gruplar

WhatsApp, son güncellemeyle belirli mesajlara erişimi kolaylaştıran bir dizi yeni sohbet filtresi getiriyor: Tümü, Okunmamış ve Gruplar. Varsayılan olarak Tümü filtresi seçili. Bu, WhatsApp’ınıza gelen mesajları filtrelenmemiş olarak listeliyor. Okunmamış filtresi, görmemiş olabileceğiniz mesajlara bakmanıza ve okunmamış sohbet işaretlerini temizlemenize yardımcı oluyor. Gruplar filtresi, grup sohbetleriniz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu filtre, Topluluklar’ın parçası olan alt gruplardaki konuşmaları da gösteriyor.

WhatsApp, filtre seçeneklerinin bugünden itibaren kullanıcılara sunulacağını ve birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi. WhatsApp ayrıca, bilinmeyen kişi ve işletmelerden gelen mesajları filtrelemek için Kişiler, sık kullanılan kişileri eklemek için Favoriler gibi başka filtreler üzerine de çalışıyor.

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WhatsApp, yeni sohbet filtreleri özelliğini duyurdu