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    WhatsApp, mesajları bulmayı kolaylaştıran sohbet filtreleri özelliğini duyurdu

    WhatsApp, kullanıcıların uygulamada belirli mesajlara daha kolayca erişmesini sağlayan yeni sohbet filtreleri özelliğini duyurdu: Sohbetler artık Tümü, Okunmamış ve Gruplar olarak ayrılacak.
    whatsapp sohbet filtreleri özelliği Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, hali hazırda arama çubuğundaki filtre aracılığıyla okunmamış mesajlara bakmanın bir yolunu sunuyor. Ancak, sohbet ekranının üstüne getirilen yeni filtre seçenekleri sayesinde bu seçeneğe ulaşmak daha kolay hale geldi. Peki, yeni duyurulan WhatsApp sohbet filtreleri özelliği nasıl kullanılıyor?

    WhatsApp sohbet filtreleri: Tümü, Okunmamış ve Gruplar

    WhatsApp, son güncellemeyle belirli mesajlara erişimi kolaylaştıran bir dizi yeni sohbet filtresi getiriyor: Tümü, Okunmamış ve Gruplar. Varsayılan olarak Tümü filtresi seçili. Bu, WhatsApp’ınıza gelen mesajları filtrelenmemiş olarak listeliyor. Okunmamış filtresi, görmemiş olabileceğiniz mesajlara bakmanıza ve okunmamış sohbet işaretlerini temizlemenize yardımcı oluyor. Gruplar filtresi, grup sohbetleriniz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu filtre, Topluluklar’ın parçası olan alt gruplardaki konuşmaları da gösteriyor.

    WhatsApp, filtre seçeneklerinin bugünden itibaren kullanıcılara sunulacağını ve birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi. WhatsApp ayrıca, bilinmeyen kişi ve işletmelerden gelen mesajları filtrelemek için Kişiler, sık kullanılan kişileri eklemek için Favoriler gibi başka filtreler üzerine de çalışıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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