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    Winamp efsanesi yıllar sonra güncellendi

    2000'li yılların unutlumaz efsanesi Winamp, yıllar sonra ilk defa güncellendi. Windows XP döneminde neredeyse her sistemde bulunan Winamp, XP desteğini ise sonlandırdı.
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    Winamp efsanesi yıllar sonra güncellendi
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    Windows XP ve Vista dönemlerinde neredeyse her bilgisayarda olan Winamp, yıllar sonra ilk defa güncellendi. 2018 yılından beri ilk defa güncellenen efsanevi mp3 uygulaması, 5.9 sürümüne yükseltildi.

    Eski Winamp hala yaşıyor

    Winamp 5.9, radikal değişiklikler elbette getirmiyor. O eski tanıdık uygulama kendisini korurken bazı yetenekler kazanmış durumda. Windows 11 desteğinin yanında bazı yeni formatlara destek getirilmiş. Öte yandan minimum işletim sistemi gereksinimi ise Windows 7 SP1'e yükseltilmiş. Windows XP ve Vista desteği artık bulunmuyor. Sürüm notlarına ve indirme bağlantısına ise kendi sitelerinden ulaşabilirsiniz.

    Dört yıl aradan sonra ilk defa güncellenen uygulama artık yerleşik Podcast dizinine sahip. Geliştiriciler sonraki sürümlerde daha fazla format (opus, ogv/ogm, TS, H.265, HLS, VP9 gibi) desteğini uygulamaya kazandırmak istiyorlar. Yeni sürümün ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

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