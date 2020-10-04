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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor

    Gelen yeni bilgilere göre Windows 10 işletim sistemine, ekrandaki eylemleri video veya GIF formatında kaydedebileceğiniz yeni bir araç eklenecek.
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    İşletim Sistemleri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Çevrimiçi kaynaklara göre, Windows 10'da işletim sisteminde ekranda neler olup bittiğini video olarak kaydedebileceğiniz ve dosyaları GIF formatında da alabileceğiniz yeni bir uygulama geliyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı"

    Basit ve işlevsel bir uygulama olacak

    Microsoft'taki geliştiriciler video kaydetmek ve GIF'ler oluşturmak için Video GIF Editor adlı küçük bir uygulama başlatmaya hazırlanıyorlar. Ekranda olup bitenleri kaydetme yeteneği, daha önce Microsoft'un Windows 10'a ayrı bir uygulama olarak eklemediği bir özellikti. Şu anda, Xbox Game Bar özelliği oyunlarda eylemlerinizi kaydetmenize olanak tanıyor. Önümüzdeki günlerde ücretsiz PowerToys yardımcı programları paketine yapılacak yeni bir güncellemeyle birlikte, basit bir video kayıt ve GIF kaydetme aracı da kullanıma sunulacak.

    Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor

    Video GIF Editor tüm bunların yanında Kaydedilen klipleri düzenlemek için bazı araçlar da sunacak. Ancak  videoyu GIF'e dönüştürme özelliğinin en azından başlangıçta desteklenmeyeceği belirtilmiş. Mevcut verilere göre, ekran kaydetme aracı Win + Shift + R klavye kısayoluna basılarak başlatılabilecek. Microsoft'un yeni uygulaması, ScreenToGIF gibi zengin özelliklere sahip muadillerine basit bir alternatif olacak. Geliştiricilerin temel kayıt düzenleme yeteneklerini de sağlayacak basit ve verimli bir video kayıt uygulaması oluşturmayı planladıkları da sızan bilgiler arasında.



    https://www.windowslatest.com/2020/10/02/windows-10-could-be-getting-a-microsoft-video-gif-tool/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    The Hollow 2 hf. en beğenilen
    Böyle bir uygulama gerekiyordu. Bazen işime yarıyor. Alacağım görüntü 10-15 sn. birşey onun için Bandicam gibi programlar yüklemek zorunda kalıyordum.Şu güncelleme süreçlerini de hızlandırmaları gerekiyor. Yeni özelliklerin stabil sürüme gelmesi çok uzun sürüyor.
    Böyle bir uygulama gerekiyordu. Bazen işime yarıyor. Alacağım görüntü 10-15 sn. birşey onun için Bandicam gibi programlar yüklemek zorunda kalıyordum.Şu güncell...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Ne kadar cok güncelleme o kadar sorun. Bi rahat bırakın şu win 10 u abi yaa
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    yesanin276 2 hf.
    Xbox Game Bar ile oyun dışında da ekran video kaydı alınıyor. Sadece boş masaüstünde iken kayıt almıyor ama her hangi bir uygulama veya tarayıcıda iken kayıt alabiliyorum.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Windows 10 çok berbat eba ve zoom için kamera gerekli lakin Windows 10 her camerayi tanımıyor tanıdıkları webkameralar ise renk ve ters gösteriyor Windows üzerinden kameranın renk ayarının yapılabileceği yer de yok bunlarda ilave edilse iyi olacak contras ayarı netlik vs
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    DH Misafiri 2 hf.
    Windows ve prtscr tuşlarına aynı anda basınca resimlerde kaydediyor
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    yorumculuklar 2 hf.
    Obs reis varken...
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    The Hollow 2 hf. en beğenilen
    Böyle bir uygulama gerekiyordu. Bazen işime yarıyor. Alacağım görüntü 10-15 sn. birşey onun için Bandicam gibi programlar yüklemek zorunda kalıyordum.Şu güncelleme süreçlerini de hızlandırmaları gerekiyor. Yeni özelliklerin stabil sürüme gelmesi çok uzun sürüyor.
    Yanıtla +8
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 hf.
    crop ve uygulamaya ait pencere kaydetme özelliği olursa , bunu da prnscr tuşuna atarlarsa süper olur
    1 Yanıt Yanıtla
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    keremec (Kerem Safa ) 2 hf. yimmasabi
    Prtsc tuşuna basınca halihazırda alıntı ve taslaklar uygulamasını açıyor zaten. Ekran kaydetmeyi başka bir tuşa atarlar büyük ihtimal. Edit: Haberde yazıyormuş hangi tuş kombinasyonu olacağı.
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