Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor

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Çevrimiçi kaynaklara göre, Windows 10'da işletim sisteminde ekranda neler olup bittiğini video olarak kaydedebileceğiniz ve dosyaları GIF formatında da alabileceğiniz yeni bir uygulama geliyor.

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Basit ve işlevsel bir uygulama olacak

Microsoft'taki geliştiriciler video kaydetmek ve GIF'ler oluşturmak için Video GIF Editor adlı küçük bir uygulama başlatmaya hazırlanıyorlar. Ekranda olup bitenleri kaydetme yeteneği, daha önce Microsoft'un Windows 10'a ayrı bir uygulama olarak eklemediği bir özellikti. Şu anda, Xbox Game Bar özelliği oyunlarda eylemlerinizi kaydetmenize olanak tanıyor. Önümüzdeki günlerde ücretsiz PowerToys yardımcı programları paketine yapılacak yeni bir güncellemeyle birlikte, basit bir video kayıt ve GIF kaydetme aracı da kullanıma sunulacak.

Video GIF Editor tüm bunların yanında Kaydedilen klipleri düzenlemek için bazı araçlar da sunacak. Ancak videoyu GIF'e dönüştürme özelliğinin en azından başlangıçta desteklenmeyeceği belirtilmiş. Mevcut verilere göre, ekran kaydetme aracı Win + Shift + R klavye kısayoluna basılarak başlatılabilecek. Microsoft'un yeni uygulaması, ScreenToGIF gibi zengin özelliklere sahip muadillerine basit bir alternatif olacak. Geliştiricilerin temel kayıt düzenleme yeteneklerini de sağlayacak basit ve verimli bir video kayıt uygulaması oluşturmayı planladıkları da sızan bilgiler arasında.

https://www.windowslatest.com/2020/10/02/windows-10-could-be-getting-a-microsoft-video-gif-tool/

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