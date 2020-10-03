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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı

    ABD merkezli mikroçip üreticisi AMD, Zen mimarisi sayesinde CPU pazarında yükseliş göstermeye devam ediyor. Son veriler Steam kullanıcıları arasında yapılan anketten geldi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3b
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    İşlemci
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı
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    Lisa Su liderliğindeki AMD, Zen mimarisi sayesinde CPU pazarında zafer üstüne zafer kazanmaya devam ediyor. Bir diğer önemli dönüm noktası ise, Steam kullanıcıları arasında yapılan aylık anketlerde, şirketin işlemcilerinin payının şimdiden yüzde 25'ten fazla olması (Eylül'de %25.75'e karşı Ağustos'ta %24.91) ve bu rakam her ay yaklaşık yüzde 1 puan artmakta.

    Ayrıca Bkz. "Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı"

    AMD, Intel rekabeti kızışıyor

    Şimdi, yeni yongaları piyasaya sürmenin eşiğinde olan AMD, yeni işlemcilerini, şirketin daha önce hiç yapmadığı üzere oyun odaklı olarak tanıtıyor. Zira geçtiğimiz on yılda AMD işlemciler, neredeyse her zaman Intel'e kıyasla oyunlarda dezavantajlı durumda kalmıştı. 2011'in başlarında AMD, Bulldozer'ın çok çekirdekli mimarisi nedeniyle popülerlik kazanmaya karar verdi ve uzun bir süre şirketin işlemcileri oyun PC'leri için en iyi seçenek haline geldi.

    AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı
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    Bugün, Zen 2 mimarisine sahip mevcut Ryzen 3000 masaüstü işlemciler, 2006'dan beri ilk kez AMD, oyun karşılaştırmalarında Intel ile aynı seviyede, hatta bazen rakibini geride bırakıyor. Şirketin Zen 3 mimarisine sahip yeni Ryzen 5000 işlemcileri gerçekten oyun mükemmelliği sunabiliyorsa, pazar payında AMD'nin lehine büyük bir değişiklik görebiliriz. Halihazırda AMD, zorlu dizüstü bilgisayar pazarında bile Intel ile arasındaki boşluğu hızla kapatıyor. Oyun yarışında Intel'i yenebilirse, bir bütün olarak tüketici pazarına hakim olma şansı mevcut.



    https://www.tomshardware.com/news/amd-rises-to-25-market-share-on-steam-survey Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    41 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. en beğenilen
    Laptop pazarında daha da güçlenmesi gerekli. %13 lerden %20'ye çıktı pazar payı.

    Masaüstünde ise son passmark verilerine göre %30'lardan %47'ye ulaştı, yani geçmek üzere. Tabi bu toplam masaüstü pazar payı. Steam'deki pay sadece oyunculardan ve laptop kullanıcılarından da oluştuğu için %25'i geçmiş olması normal.

    Diğer yandan onca çekirdek gelişimine rağmen sunucu pazarındaki %1 lik payı bile kayboldu gibi bir şey.

    Bu hızla devam ederse muhtemelen seneye masaüstünde belirgin şekilde liderliği, laptopta ise yarıya yakın bir pazar payını kapabilir.
    Laptop pazarında daha da güçlenmesi gerekli. %13 lerden %20'ye çıktı pazar payı. Masaüstünde ise son passmark verilerine göre %30'lardan %47'ye ulaştı, y...
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    Yanıtla +18
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    seko.tr (serkan aydoğan) 2 hf.
    Şu an ryzen 9 3900x kullanıyorum. 5000 serisine geçiş yapmayacak kadar memnunum. Amd böyle devam ederse artık amdciyim. Yıllardır intel kullandım. İntelden de memnun kaldım. İ7 4770 işlemciyi 7 yıl kullandım. Pişman etmedi. Bakalım amdyi kaç yıl kullanabileceğim.
    Şu an ryzen 9 3900x kullanıyorum. 5000 serisine geçiş yapmayacak kadar memnunum. Amd böyle devam ederse artık amdciyim. Yıllardır intel kullandım. İntelden de m...
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    Arisaka 2 hf.
    İntel i nasil bilirdiniz ahali?
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    LastSpartakos 2 hf.
    Ya AMD kullanmasak inancaz şu intel fanboylarına.Yok kalorifermiş,yok ısınıyormuş,yok intel 5 FPS daha yüksekmiş de bilmem ne...Bana mantıklı sebeple gelin.Bilgisayar bu,bakım ister,ilgi ister.Alın 2.el bir kule tipi soğutucu,herhangi termal macundan sürün,buz gibi olur.Ölmezsiniz abi.Misal ben FX-8300 kullanıyorum.Yukarıda bahsettiklerimi uyguladım.İşlemcim boşta 29-35,yükte 55-65 arası.E hani bu en çok ısınan seriydi?Sizinki derin dondurucu mu?Ben işlemcimden gayet memnunum.Siz de elinizdeki intelden memnun olabilirsiniz ona lafım yok ama sağa sola çamur atmaktan vazgeçin artık.
    Ha bi de aradaki minik farktan dolayı Ryzen ile Intel arasındaki büyük fiyat farkına ne demeli?En azından Ryzen ile 5 FPS az olsa bile çok akıcı oyunlar oynatabiliyorken yanında mükemmel render yapılabiliyor.Overclock ve soket desteğine girmiyorum bile,bilen bilir.Intelde bunların hepsini yapmak için Z serisi çipset,K serisi işlemci ve i9 veya i7 gerekir ki deymez aradaki farka.Ha elinde bütçe olur,alabilecek seviyede olur alsın.Lafım LAYIKIYLA Intel kullananlara değil,elindeki fosil işlemcilerle kuyruk acısından AMD'ye çamur atmakta.Kabullenin şunu,devir AMD devri.
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    Fortune 4 2 hf. yeni yorumcu LastSpartakos
    He he hem islemciye para harcayacağım bir de sorunlu islemcinin ısınma sorununu gidermek icin gidip piyasadan kule tipi sogutucu alip ekstradan para falan vereceğim. sen iyi bir islemci sogutucusu kaç dolar sanırım piyasadan haberin yok senin.. güzel dünyaymış gerçekten.. sen AMD devam et benim sokağa atacak param yok. kule tipi falan alamam ben AMD almayayım teşekkürler..
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    Fortune 4 2 hf. yeni yorumcu
    Senin kampanyalı AMD canavar da, bizim Intel'i tavsan mı sandın? Geçiniz.. Intel devam..
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    zayim334 (Gökhan Zayim) 2 hf.
    Çamur atanlara söyleyeyim. Geçen yıl kampanyalı 500 tlye 12nm r5 1600 aldım canavar gibi... İntel bizi bunca yıl söğüşledi tertemiz. Bundan sonra yok hükmünde benim için.
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 2 hf.
    Ben Amdnin 2003 yılından beri tüm işlemcilerini kullandım athlonx4 ph2 ama performans bence herne kadar intel kadar başarılı olmadıysada 8 çekirdek bulldezer ile başladı 990 chipsetli iyi bir anakart ile sistem adeta akmaya başlamıştı athlonx4, ph2 bile işletim sisteminde kasıyordu.
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    Fortune 4 2 hf. yeni yorumcu TeknolojiveBililisim
    AMD'lerin avantajı yok. Fanboylar deli gibi savunuyor. Yazılım optimizasyonu falan çok önemli. Sistem stabilitesi bile AMD'de bozuk oluyor. Chrome Firefox çöküyor, OS yavaş ve laglı çalışıyor.. Adamlar 70 derece 90 dereceyi geçmiyor diye kendini avutuyor forumlarda.. Bariz ısınıyor.. Hala ısınıyor... Yıl 2020 hala aynı ısınma sorunu devam ediyor.. Isınıyor diyenlere de, stok fan kullanma git para harca bilmemne dolara CPU soğutucusu al diyorlar Özetle değmez.. 3 - 5 kuruş daha verir biraz daha pahalıya üst model Intel'i alır geçerim.. Sonuçta uzun süre kullanacağın PC 3 - 5'i hesaplayıp, fakir gibi AMD ucuz qanqa ama performanslı demenin manası yok.
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    001ATB (Ahmet ) 2 hf.
    Ryzen 2000 serisi işlemcim var eğer oyun performansı yüksek olursa 5000 serisi ile direkt güncelleme yaparım.
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    Müştemilat Bey 2 hf.
    Purodaktiviti için AMD,oyun icin Intel
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf.
    Bende yeni sistemde AMD düşünüyorum bakalım piyasaya neler olucak.
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf.
    Bende yeni sistemde AMD düşünüyorum bakalım piyasaya neler olucak.
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf.
    Bende yeni sistemde AMD düşünüyorum bakalım piyasaya neler olucak.
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    JourneyToTheWest 2 hf. yeni yorumcu
    Hak ediyor helal olsun.Apu'ları giriş seviyesi ekran kartı konumuna gelecek şekilde güçlendirip piyasaya sürerse esport ve rakabetçi oyunlar için peynir ekmek gibi satılır. Gpu tarafından kar edemiyorsa bunu cpu sattıracak şekilde lehine çevirebilir. Tabi bu artık 3 nm de mi olur ya da teknoloji buna izin verir mi zamanlar göreceğiz.Hali hazırda 1030 seviyesinde apular piyasada.
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    2990 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, amd ryzen ve
    4 etiket daha steam pazar payı intel Donanım
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