AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı

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Lisa Su liderliğindeki AMD, Zen mimarisi sayesinde CPU pazarında zafer üstüne zafer kazanmaya devam ediyor. Bir diğer önemli dönüm noktası ise, Steam kullanıcıları arasında yapılan aylık anketlerde, şirketin işlemcilerinin payının şimdiden yüzde 25'ten fazla olması (Eylül'de %25.75'e karşı Ağustos'ta %24.91) ve bu rakam her ay yaklaşık yüzde 1 puan artmakta.

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AMD, Intel rekabeti kızışıyor

Şimdi, yeni yongaları piyasaya sürmenin eşiğinde olan AMD, yeni işlemcilerini, şirketin daha önce hiç yapmadığı üzere oyun odaklı olarak tanıtıyor. Zira geçtiğimiz on yılda AMD işlemciler, neredeyse her zaman Intel'e kıyasla oyunlarda dezavantajlı durumda kalmıştı. 2011'in başlarında AMD, Bulldozer'ın çok çekirdekli mimarisi nedeniyle popülerlik kazanmaya karar verdi ve uzun bir süre şirketin işlemcileri oyun PC'leri için en iyi seçenek haline geldi.

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Bugün, Zen 2 mimarisine sahip mevcut Ryzen 3000 masaüstü işlemciler, 2006'dan beri ilk kez AMD, oyun karşılaştırmalarında Intel ile aynı seviyede, hatta bazen rakibini geride bırakıyor. Şirketin Zen 3 mimarisine sahip yeni Ryzen 5000 işlemcileri gerçekten oyun mükemmelliği sunabiliyorsa, pazar payında AMD'nin lehine büyük bir değişiklik görebiliriz. Halihazırda AMD, zorlu dizüstü bilgisayar pazarında bile Intel ile arasındaki boşluğu hızla kapatıyor. Oyun yarışında Intel'i yenebilirse, bir bütün olarak tüketici pazarına hakim olma şansı mevcut.

https://www.tomshardware.com/news/amd-rises-to-25-market-share-on-steam-survey

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