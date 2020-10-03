AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı

Lisa Su liderliğindeki AMD, Zen mimarisi sayesinde CPU pazarında zafer üstüne zafer kazanmaya devam ediyor. Bir diğer önemli dönüm noktası ise, Steam kullanıcıları arasında yapılan aylık anketlerde, şirketin işlemcilerinin payının şimdiden yüzde 25'ten fazla olması (Eylül'de %25.75'e karşı Ağustos'ta %24.91) ve bu rakam her ay yaklaşık yüzde 1 puan artmakta.
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AMD, Intel rekabeti kızışıyor
Şimdi, yeni yongaları piyasaya sürmenin eşiğinde olan AMD, yeni işlemcilerini, şirketin daha önce hiç yapmadığı üzere oyun odaklı olarak tanıtıyor. Zira geçtiğimiz on yılda AMD işlemciler, neredeyse her zaman Intel'e kıyasla oyunlarda dezavantajlı durumda kalmıştı. 2011'in başlarında AMD, Bulldozer'ın çok çekirdekli mimarisi nedeniyle popülerlik kazanmaya karar verdi ve uzun bir süre şirketin işlemcileri oyun PC'leri için en iyi seçenek haline geldi.
Bugün, Zen 2 mimarisine sahip mevcut Ryzen 3000 masaüstü işlemciler, 2006'dan beri ilk kez AMD, oyun karşılaştırmalarında Intel ile aynı seviyede, hatta bazen rakibini geride bırakıyor. Şirketin Zen 3 mimarisine sahip yeni Ryzen 5000 işlemcileri gerçekten oyun mükemmelliği sunabiliyorsa, pazar payında AMD'nin lehine büyük bir değişiklik görebiliriz. Halihazırda AMD, zorlu dizüstü bilgisayar pazarında bile Intel ile arasındaki boşluğu hızla kapatıyor. Oyun yarışında Intel'i yenebilirse, bir bütün olarak tüketici pazarına hakim olma şansı mevcut.
https://www.tomshardware.com/news/amd-rises-to-25-market-share-on-steam-survey Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Masaüstünde ise son passmark verilerine göre %30'lardan %47'ye ulaştı, yani geçmek üzere. Tabi bu toplam masaüstü pazar payı. Steam'deki pay sadece oyunculardan ve laptop kullanıcılarından da oluştuğu için %25'i geçmiş olması normal.
Diğer yandan onca çekirdek gelişimine rağmen sunucu pazarındaki %1 lik payı bile kayboldu gibi bir şey.
Bu hızla devam ederse muhtemelen seneye masaüstünde belirgin şekilde liderliği, laptopta ise yarıya yakın bir pazar payını kapabilir.