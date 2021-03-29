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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefonlar verilerimizi her 4.5 dakikada bir paylaşıyor

    Yeni bir akademik araştırmaya göre Android ve iOS cihazların, verilerimizi kendi şirketleriyle ortalama 4.5 dakikada bir paylaştıklarını ortaya koydu.
    29 Mart 2021, 18:30 (38 sn.)
    3
    1
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefonlar verilerimizi her 4.5 dakikada bir paylaşıyor
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    İrlanda'dan araştırmacılar, telefonlardaki kullanıcı verilerinin üreticiye her 4.5 dakikada bir gönderildiğini ortaya koydular. Araştırmada hem Apple hem de Google'ın eşit derecede dikkatli bir şekilde bilgi topladıkları belirtildi.

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    Yeni araştırmaya göre, Android ve iPhone akıllı telefonlar ortalama olarak üreticiye her 4.5 dakikada bir veri aktarıyor ve bu veriler, cihazlar kullanımda olmasa bile gönderiliyor. Dublin'de yapılan araştırma, akıllı telefonların mahremiyetine ilişkin yeni endişeleri gündeme getirdi. Ancak bilim adamları, Apple ve Google cihazları arasında önemli bir fark bulamadıklarını iddia ediyorlar.

    Trinity Connect Center'dan Profesör Doug Leith tarafından yapılan araştırmada, iPhone'un Google'ın cihazlarından daha fazla gizlilik sağlamadığı sonucunu çıktı. Ancak çalışma, Google telefonlarının Apple'dan önemli ölçüde daha fazla telefon verisi topladığını belirtiyor. Ortalama olarak, Google Pixel telefonlardan 12 saatte bir 1 MB veri gönderilirken, iPhone'dan 52 KB veri gönderiliyor.

    Akıllı telefonlar verilerimizi her 4.5 dakikada bir paylaşıyor
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    Gereğinden fazla veri toplanıyor

    Genellikle telefonlardan gönderilen verilerin, SIM kart bilgilerini ve cihaz seri numarası, IMEI, WiFi MAC adresi ve telefon numarası gibi cihaz bilgilerini içerdiği belirtildi. Profesör Doug Leith'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

    "Sanırım çoğu insan, Apple ve Google'ın iCloud veya Google Drive gibi hizmetler sağlamak için telefonlarımızdan veri toplamaları gerektiğini kabul ediyor. Ancak telefonlarımızı sadece telefon olarak kullandığımızda, aramalar ve daha fazlası için, Apple ve Google'ın neden veri toplaması gerektiğini anlamak çok daha zor. Yine de bu çalışmada, Apple ve Google'ın bu durumda bile büyük miktarda bilgi topladığını gördük. Görünüşe göre aşırı ve gerekli değil."



    https://www.irishtimes.com/business/technology/smartphones-share-our-data-every-four-and-a-half-minutes-says-study-1.4521267
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