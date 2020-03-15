Windows 10 dâhili Linux kerneli yakında herkesin kullanımına açılacak

Windows 10’un dâhili Linux kernelini deneyebilmek için Microsoft’un test onayını almış kişilerden biri olmanız gerekiyordu. Bu durum değişiyor ve Microsoft’un açıklamasında da belirtildiği üzere “Windows Subsystem for Linux 2” Windows 10’un 2004 sürümünde herkesin kullanımına açılacak. Özelliği kullanabilmek için önce manuel yükleme gerekiyor ve bu durum birkaç ay daha sürecek.

Yükleme yapıldıktan sonra güncellemeleri otomatik olarak indiren ve yükleyen Windows, altında bir Linux işletim sistemi çalıştıracak ve iki sistem harmoni içerisinde yaşayabilecek.

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Kısa adıyla WSL2, diğer yöntemlere kıyasla yüksek performansıyla dikkat çekecek. Yükleme ve çalışma hızında ciddi bir artış yaşanacak ve RAM kullanımı da düşük seviyede tutulacak.

https://devblogs.microsoft.com/commandline/wsl2-will-be-generally-available-in-windows-10-version-2004/

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