Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 dâhili Linux kerneli yakında herkesin kullanımına açılacak

    Windows'un CEO değişimiyle birlikte abonelik ve hizmetlerden para kazanmaya başlaması, birlik hâlinde firmanın açık kaynaklı koda olan düşmanlığını ciddi anlamda kırmayı başardı.
    6 gün
    8,6b
    1
    15
    İşletim Sistemleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Windows 10 dâhili Linux kerneli yakında herkesin kullanımına açılacak

    Windows 10’un dâhili Linux kernelini deneyebilmek için Microsoft’un test onayını almış kişilerden biri olmanız gerekiyordu. Bu durum değişiyor ve Microsoft’un açıklamasında da belirtildiği üzere “Windows Subsystem for Linux 2” Windows 10’un 2004 sürümünde herkesin kullanımına açılacak. Özelliği kullanabilmek için önce manuel yükleme gerekiyor ve bu durum birkaç ay daha sürecek.

    Yükleme yapıldıktan sonra güncellemeleri otomatik olarak indiren ve yükleyen Windows, altında bir Linux işletim sistemi çalıştıracak ve iki sistem harmoni içerisinde yaşayabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Peugeot 208 GTi tamamen elektrikli olarak gelebilir"

    Kısa adıyla WSL2, diğer yöntemlere kıyasla yüksek performansıyla dikkat çekecek. Yükleme ve çalışma hızında ciddi bir artış yaşanacak ve RAM kullanımı da düşük seviyede tutulacak.



    https://devblogs.microsoft.com/commandline/wsl2-will-be-generally-available-in-windows-10-version-2004/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 6 gün en beğenilen
    MS çok akıllıca hareket ediyor son yıllarda, tek patladıkları konu mobil işletim sistemi onu da isteseler Win10 u direkt çalıştıran otomatik arayüz ayarlayan mobil cihazlarla çözerler. Bence rakip işletim sistemlerinde sağlam yer tutmak için bunu şimdilik öteliyorlar ortam istedikleri seviyeye gelince o cihazları da görürüz.
    MS çok akıllıca hareket ediyor son yıllarda, tek patladıkları konu mobil işletim sistemi onu da isteseler Win10 u direkt çalıştıran otomatik arayüz ayarlayan m...
    Devamını Gör
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    canavan06 (Can Avan) 5 gün
    Lumialar zamanına göre iyiydi ama market rezaletti. Androidler kasılırken wp akıyordu. Sağlam bir marketle tekrar piyasaya girseler alternatif fena olmaz.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Darkmoon234 (Fatih Soydemir) 5 gün
    Gereksiz saçma sapan sistemi şişiren servisler kaldırıldığında zaten işler değişiyor çığır falan açtıkları yok kendi beceriksizliklerini Linux ile yamalayarak çözüyorlar. topu topu 650 mb ram tüketebilecek işletim sistemi alakasız yüzlerce windows servisi sayesinde 5 gb ram tüketiyor boşta ve ram miktarı yükseltildikçe sistemde bulunan bu kullanım miktarı ve çalışan servis sayısının artması ise ayrı bir saçmalık
    Gereksiz saçma sapan sistemi şişiren servisler kaldırıldığında zaten işler değişiyor çığır falan açtıkları yok kendi beceriksizliklerini Linux ile yamalayarak ç...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 4 gün
    yillar once acik kaynak yazilim olrak linuxun en azindan windowsun tekelini biraz gevsetecegini bekliyorduk ama hic oyle olmadi. linux agirlikli yazilimcilarin kullandigi marjinal bir secenek olarak kalmaya devam etti ama baslattigi acik kaynak kulturu yazilim dunyasina hakim olmus durumda. google buyuk projelerinin neredeyse tamami once acik kaynaga dayaniyor, ordan ticarilerisyor, android, chrome hem acik kaynak kokenli hatta google yapay zeka calismalarini bile tensorflow altinda acik kaynak olarak yurutuyor. her ne kadar kapali kutu yazilim dendiginde ilk akla gelen firmalardan birisi olsada microsoftda bu yolu benimsemeye basladi. acik kaynak sistemi altinda yeni fikirler, yeni sistemler cok daha hizli geliyor. sirketler once bunlara yatirim yapip sonra burdan cikan urunu ticarilestiriyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün
    İki sistemin güvenliği nasıl sağlanacak. Bir giriş kapısı daha niye ekliyorsun zaten heryerde miner var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün
    win10 mico yu batırıyor, linux'u bir tehlike olarak görüyor ve güya önlem alıyor 2-3 senesi var linuxta çalışmayan oyun kalmayacak. düşük input lag ve daha az sistem kaynaklarını tüketen linuxçular artacak benim görüşüm.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BilirKişi00 5 gün
    WSL 2 yi sabırsızlıkla bekliyorum. WSL2 ile birlikte teorik olarak 3 büyük işletim sistemi emülatör olmaksızın tek bilgisayarda çalışabilecek.



    Windows + Linux + Android.

    Android çalıştırmak için kernel patch gerekiyor WSL 1 de kernel olmadığından doğrudan android çalıştıramıyoruz. WSL 2 ile bu mümkün olacak.

    Android olayını merak edenler anbox şeklinde aratırlarsa bulabilirler. Fakat henüz geliştirme aşamasında.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Bundaki maksadı hala anlayabilmiş değilim. Sanal makina için mi bu yoksa Android uygulamaları falan çalışsın diye mi?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    lterlemez 5 gün
    Önce masa üstü Windows'u kotarmayı becersinler de sonra mobile bakarlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Darkmoon234 (Fatih Soydemir) 5 gün
    Gereksiz saçma sapan sistemi şişiren servisler kaldırıldığında zaten işler değişiyor çığır falan açtıkları yok kendi beceriksizliklerini Linux ile yamalayarak çözüyorlar. topu topu 650 mb ram tüketebilecek işletim sistemi alakasız yüzlerce windows servisi sayesinde 5 gb ram tüketiyor boşta ve ram miktarı yükseltildikçe sistemde bulunan bu kullanım miktarı ve çalışan servis sayısının artması ise ayrı bir saçmalık
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    celilsaygin (Celil Saygın) 5 gün
    edit: iki kernel aynı anda çalışacak anladığım kadarıyla.
    Hıza nasıl bir katkısı olacak anlamadım
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    canavan06 (Can Avan) 5 gün
    Lumialar zamanına göre iyiydi ama market rezaletti. Androidler kasılırken wp akıyordu. Sağlam bir marketle tekrar piyasaya girseler alternatif fena olmaz.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8586 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, linux subsystem for windows ve
    3 etiket daha wsl2 windows ubuntu Yazılım
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Intel’in Ice Lake için yayınladığı yeni sürücüsü %43’e varan enerji verimliliği sağlayacak 5 gün Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı 5 gün 35 watt TDP’li Core i9-10900T 123 watt güç tüketebilir 5 gün Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı 5 gün CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı 5 gün Motorola Edge modelinin canlı fotoğrafı ve özellikleri sızdı 5 gün Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor 5 gün Realme 6 ilk yazılım güncellemesini aldı 5 gün Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor! 5 gün Apple’dan koronavirüs temalı uygulamalara kısıtlama 5 gün Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli! 5 gün Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı 5 gün 'Call of Duty: Warzone' 4 günde 15 milyon kullanıcıyı aştı! 5 gün ‘Dreams’ üzerinde tasarlananlar yeni betayla dışarıda satılabilir 5 gün Bursa’ya Mi Store açılıyor 5 gün Viewsonic VG2755 ve VG2755 2K monitör inceleme 5 gün Nvidia’dan oyunculara çağrı: Grafik gücünüzü koronavirüs araştırmalarına ayırın 5 gün Galaxy A11 tanıtıldı: 3 arka kamera, delikli çentik tasarımı 6 gün Shazam listeleri Karnaval radyolarında çalınacak 6 gün Huami markası geçen yıl 42 milyon giyilebilir cihaz sattı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Windows 10 dâhili Linux kerneli yakında herkesin kullanımına açılacak Sonraki Kanserli akciğeri hastanın vücudundan çıkaran doktorlar, temizledikleri organı geri taktı 6 gün Türkiye’de 6. koronavirüs vakası: Bu kez Umreden dönen bir vatandaş 6 gün Avrupa'nın Mars hayalleri yine ertelendi: ExoMars'tan kötü haber 6 gün Google Haritalar, kullanıcılarını koronavirüse bağlı olarak meydana gelen değişikliklerde uyaracak 6 gün Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi 6 gün Yeni Peugeot 208 GTi tamamen elektrikli olarak gelebilir 6 gün Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler maaşlarını evde alabilecek 6 gün Yeni MacBook Air önümüzdeki hafta duyurulabilir 6 gün Samsung üç farklı akıllı telefonu için Android 10 güncellemesi yayınladı 6 gün Instagram'dan Coronavirüs önlemleri: "Virüsü tedavi ya da teşhis eden" AR filtreleri kaldırıldı 6 gün SABİM'in 'Korona Danışma Hattı' Alo 184 üzerinden hizmet vermeye başladı 6 gün RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir 6 gün PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir 6 gün Intel işlemcilerdeki yeni açığın kapatılması 19 kata kadar performans kaybına yol açabilir 6 gün Xiaomi, Mi 10 Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkaracak 6 gün Pixel 4A rapora göre UFS 2.1 depolamayla gelecek 6 gün OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı 6 gün Google G Suite aylık 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı 6 gün Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir 6 gün AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili notebook’lar listelendi: 16 Mart’ta geliyorlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim