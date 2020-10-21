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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler

    Microsoft, Windows 10 için Ekim 2020 Güncellemesi'ni kullanıma sundu. Başlat menüsüne yeni bir görünüm kazandıran ve işletim sistemine yeni özellikler ekleyen güncellemenin tüm detayları haberimizde.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    16,5b
    9
    93
    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    10

    Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler
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    Microsoft, 20H2 olarak da bilinen Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'ni resmen yayınladı. Başlat menüsünün görünümünü değiştiren ve işletim sistemine yeni özellikler kazandıran güncelleme tüm kullanıcılarına otomatik olarak sunulacak.

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    Neler değişiyor?

    Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi tam teşekküllü bir "özellik güncellemesi" olmasa da birçok önemli iyileştirmeyi ve görsel değişikliği beraberinde getiriyor. Bunlara hızlıca göz atacak olursak:

    • Yazılım devi Başlat menüsünün görünümünü değiştirerek daha modern hale getirdi. Uygulama karolarının arka planı artık yarı şeffaf. Renkleri seçtiğiniz temaya göre otomatik olarak değişecek. Şirket bu tasarımı "temaya duyarlı" olarak adlandırıyor.
       
    • Alt + Tab kısayolu ile sadece uygulamalar arasında değil, aynı zamanda Microsoft Edge tarayıcısının sekmeleri arasında geçiş yapmak mümkün hale geldi.
       
    • Uygulama ayarları ve bildirimleri iyileştirildi. Ayrıca şirket görev çubuğunu optimize etti.

    • Windows 10 artık otomatik olarak "Notebook" veya "Tablet" moduna geçebilecek. Yani 2'si 1 arada cihazın klavye ile bağlantısı kesildiğinde bunu algılayarak tablet modunu devreye sokacak.
       
    • Ekran yenileme hızı artık doğrudan sistem ayarlarından  değiştirilebiliyor. Bildiğiniz üzere bu ayar daha önce ekran kartı yazılımı üzerinden yapılabiliyordu.
       
    • Güncelleme ile birlikte Xbox Game Pass oyun hizmetinin yeni sürümü ve Chromium tabanlı Edge tarayıcısının son versiyonu geliyor.

    Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulşamadığını kontrol etmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update menüsüne göz atabilirsiniz. Beklemek istemeyenler Güncelleme Yardımcısı uygulamasını kullanabilirler.



    https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/10/20/whats-new-in-the-windows-10-october-2020-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen SEO19ProjectManager
    Cehalet boyle birsey :D . windows RAM kullaniminda mumkun oldukca bosta RAM kalmasin mantigi ile hareket eder. Bu yillardir da boyle :) . Elbette 2 GB RAM li bir windows ta acarsaniz onda bile anca 1 GB tuketir :) Cunku RAM ihtiyacina gore sistem kendini ayarliyor. Aslinda ne kadar RAM o kadar performans cache leme diyelim...

    Ama mesele surada belli olur : Bir siteye girilsin icerigi ayni olan ama gorselleri bol olacak ayni donanimli biri windows biri linux dagitmi olsun. Kullanilan RAM neticede ayni olacaktir :) . Elbette tarayicilarin da ayarlari ayni olmali ...
    Cehalet boyle birsey :D . windows RAM kullaniminda mumkun oldukca bosta RAM kalmasin mantigi ile hareket eder. Bu yillardir da boyle :) . Elbette 2 GB RAM li bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 gün
    Şu sabah akşam Windows eleştirmek için fırsat kollayıp elinde tuzlukla bekleyen kitle başka bir işletim sistemi kullansa da biz de çöp yorum okumasak.

    Şimdi de RAM cahilleri doluşmuş. Ram'ini al git de Linux falan kullan kardeşim.
    Şu sabah akşam Windows eleştirmek için fırsat kollayıp elinde tuzlukla bekleyen kitle başka bir işletim sistemi kullansa da biz de çöp yorum okumasak.
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    VS18 (Osman Cengeri) 1 gün SEO19ProjectManager
    Bunun doğru kıstas olup olmadığı konusunda emin değilim belki de hazır tutulan ya da windowsta kullandığımız çeşitli özelliklerden dolayı min ram tüketimi biraz fazla olabilir. Bence gerçek kıstas günlük kullanımdaki deneyim olmalı
    Bunun doğru kıstas olup olmadığı konusunda emin değilim belki de hazır tutulan ya da windowsta kullandığımız çeşitli özelliklerden dolayı min ram tüketimi biraz...
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    Yanıtla +16
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    Yorumlar (43) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    izengel 1 dk.
    kaç gb bu güncelleme ? gören var mı ?
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    Bildiğin Odun 1 sa.
    Windows her güncellemesinde başka yerden patlak vermeye başladı artık. Kaş yapayım derken göz çıkartıyor sürekli
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    harun26180 3 sa.
    Beni en çok dellendiren iki şey 1. cisi sanboxie programının 2004 sürümünde çalışmaması 2. cisi windows kurulumunda pin girmeden kurulumu tamamlayamamak, 2 tane sıfır 1 tane eski laptop elimden geçti, 3 ünde de windows son sürümde pin kaldır seçeneği aktif değildi. Dolambaçlı yollardan illaki kaldırılırda pin kaldırmak neden bu kadar zorlaştırılır anlamış değilim. O yüzden kendi bilgisayarımda 1903 sürümünde devam ediyorum.
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    MaRQuE 2 sa. harun26180
    Maalesef pin konusunda haklısınız, ben yerel hesap kullanıyorum. Sadece şifre var, onu da 1-2 yöntemle kaldırıyorum.
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    *GameOver* (Durukan ) 11 sa.
    beta filan heralde gözükmüyo update
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    tonodias 14 sa.
    Rahat bırakın şu defenderi artık :)
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    crash95 (Kerim Uğur DÖNMEZ) 14 sa.
    “Ekran yenileme hızı artık doğrudan sistem ayarlarından değiştirilebiliyor. Bildiğiniz üzere bu ayar daha önce ekran kartı yazılımı üzerinden yapılabiliyordu.”
    Yok daha neler Yazar arkadaşın haberi yok galiba
    sağ tık > ekran özelliklerinden gayette ekran kartı programıyla alakası olmadan ekran yenileme hızı değiştirilebiliyor. Bruh, look at this dude. Wait till you see the f- oh no no no no oh ho ho OoOoOoO- HA HA HA! 
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    WarSaw (Savaş T.) 14 sa.
    microsoft artık bitmeli ama neyazıkki yahudi tekeli çok güçlü

    her updatede ayrı bir cinslik ayrı bir karaktersizlik üzerine yoğun mesai harcıyor bunlar. en son güncellemede masaüstü simgelerini göster gizle gitmiş benim nekadar sövdüm haddi hesabı yoktur başlat menüsü zaten çöp iğrenç tiksinç ötesi ve resmen zorunluluktan kullanıyoruz bu çöp işletim sistemini keşke adam gibi başka alternatifleri çıksa bitse artık şu microsoft devri
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    MaRQuE 2 sa. WarSaw
    Son sürüm derken insider mi yoksa 202h sürümünden mi bahsediyorsunuz?
    202h sürümünü kullanıyorum, o dediğiniz özellik duruyor.
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    XanthiN (Ozan ) 14 sa.
    Bu haberi Windows 10 forumuna yansıttım.
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    yilmaz976 (Y Ş) 19 sa.
    Windows arama yerine çok daha iyi olan Everything tavsiye ederim.



    https://www.voidtools.com/tr-tr/downloads/
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    Shadow Ryzen 20 sa.
    Microsoft'a b.k atan arkadaşlar önce bilgisayarlarına baksın derim. Windows 10'u ilk çıktığından beri kullanıyorum. 2015'ten bu yana hiçbir sıkıntı yaşamadım. Birkaç ince ayar yapmanız gerekiyor eğer HDD var ise ve sisteminiz eskiyse onu da bilmiyorsanız sallamaya devam edin. Bir de bilhassa tavsiyem her büyük güncelleme çıktığında temiz kurulum ve sürücüleri anakartınızın sitesinden indirmeniz. Sürücüleri gidip 3. parti programlarla kurarsanız mavi ekran da alırsınız başka hatalar da. Sebebi sizin donanım kimliğiyle uyuşan her sürücüyü yüklemeye çalışır. Misalen sizinki farklı bir donanımdır ama size başka bir sürücüyü kurar sırf donanım kimliği uyuşuyor diye. Donanım kimliği artık yeterli olmuyor sürücü bulmakta. Tamam sürücüyü bulursunuz lakin anakart üreticiniz kendi optimizasyonunu yaptığı sürücü bambaşkadır. Ama anakart üreticinizdeki sürücü güncel değilse tabi ki yükleyebilirsiniz. Bunları ben çok biliyorum diye konuşmuyorum. Karşılaşan hatta benim de yaşadığım durumlardan dolayı anlatıyorum ki siz de yaşamayın bu durumları. Ayrıca BIOS'unuz mutlaka güncel olsun. BIOS'u güncelledikten sonra temiz kurulum tavsiye ederim. Diyeceklerim bu kadar.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    16524 kez okundu.
    41 kişi, toplam 43 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, windows 10 ve
    3 etiket daha Ekim 2020 Güncellemesi Yazılım işletim sistemi
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