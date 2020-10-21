Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler

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Microsoft, 20H2 olarak da bilinen Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'ni resmen yayınladı. Başlat menüsünün görünümünü değiştiren ve işletim sistemine yeni özellikler kazandıran güncelleme tüm kullanıcılarına otomatik olarak sunulacak.

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Neler değişiyor?

Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi tam teşekküllü bir "özellik güncellemesi" olmasa da birçok önemli iyileştirmeyi ve görsel değişikliği beraberinde getiriyor. Bunlara hızlıca göz atacak olursak:

Yazılım devi Başlat menüsünün görünümünü değiştirerek daha modern hale getirdi. Uygulama karolarının arka planı artık yarı şeffaf . Renkleri seçtiğiniz temaya göre otomatik olarak değişecek. Şirket bu tasarımı " temaya duyarlı " olarak adlandırıyor.



görünümünü değiştirerek daha modern hale getirdi. Uygulama karolarının arka planı artık . Renkleri seçtiğiniz temaya göre otomatik olarak değişecek. Şirket bu tasarımı " " olarak adlandırıyor. Alt + Tab kısayolu ile sadece uygulamalar arasında değil, aynı zamanda Microsoft Edge tarayıcısının sekmeleri arasında geçiş yapmak mümkün hale geldi.



kısayolu ile sadece uygulamalar arasında değil, aynı zamanda tarayıcısının sekmeleri arasında geçiş yapmak mümkün hale geldi. Uygulama ayarları ve bildirimleri iyileştirildi. Ayrıca şirket görev çubuğunu optimize etti.

Windows 10 artık otomatik olarak " Notebook " veya " Tablet " moduna geçebilecek. Yani 2'si 1 arada cihazın klavye ile bağlantısı kesildiğinde bunu algılayarak tablet modunu devreye sokacak.



" veya " " moduna geçebilecek. Yani 2'si 1 arada cihazın ile bağlantısı kesildiğinde bunu algılayarak devreye sokacak. Ekran yenileme hızı artık doğrudan sistem ayarlarından değiştirilebiliyor. Bildiğiniz üzere bu ayar daha önce ekran kartı yazılımı üzerinden yapılabiliyordu.



hızı artık doğrudan sistem ayarlarından değiştirilebiliyor. Bildiğiniz üzere bu ayar daha önce yazılımı üzerinden yapılabiliyordu. Güncelleme ile birlikte Xbox Game Pass oyun hizmetinin yeni sürümü ve Chromium tabanlı Edge tarayıcısının son versiyonu geliyor.

Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulşamadığını kontrol etmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update menüsüne göz atabilirsiniz. Beklemek istemeyenler Güncelleme Yardımcısı uygulamasını kullanabilirler.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/10/20/whats-new-in-the-windows-10-october-2020-update

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