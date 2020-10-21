Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler

Microsoft, 20H2 olarak da bilinen Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'ni resmen yayınladı. Başlat menüsünün görünümünü değiştiren ve işletim sistemine yeni özellikler kazandıran güncelleme tüm kullanıcılarına otomatik olarak sunulacak.İlginizi Çekebilir Windows 10'da garip internet bağlantısı sorunu
Neler değişiyor?
Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi tam teşekküllü bir "özellik güncellemesi" olmasa da birçok önemli iyileştirmeyi ve görsel değişikliği beraberinde getiriyor. Bunlara hızlıca göz atacak olursak:
- Yazılım devi Başlat menüsünün görünümünü değiştirerek daha modern hale getirdi. Uygulama karolarının arka planı artık yarı şeffaf. Renkleri seçtiğiniz temaya göre otomatik olarak değişecek. Şirket bu tasarımı "temaya duyarlı" olarak adlandırıyor.
- Alt + Tab kısayolu ile sadece uygulamalar arasında değil, aynı zamanda Microsoft Edge tarayıcısının sekmeleri arasında geçiş yapmak mümkün hale geldi.
- Uygulama ayarları ve bildirimleri iyileştirildi. Ayrıca şirket görev çubuğunu optimize etti.
- Windows 10 artık otomatik olarak "Notebook" veya "Tablet" moduna geçebilecek. Yani 2'si 1 arada cihazın klavye ile bağlantısı kesildiğinde bunu algılayarak tablet modunu devreye sokacak.
- Ekran yenileme hızı artık doğrudan sistem ayarlarından değiştirilebiliyor. Bildiğiniz üzere bu ayar daha önce ekran kartı yazılımı üzerinden yapılabiliyordu.
- Güncelleme ile birlikte Xbox Game Pass oyun hizmetinin yeni sürümü ve Chromium tabanlı Edge tarayıcısının son versiyonu geliyor.
Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulşamadığını kontrol etmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update menüsüne göz atabilirsiniz. Beklemek istemeyenler Güncelleme Yardımcısı uygulamasını kullanabilirler.
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/10/20/whats-new-in-the-windows-10-october-2020-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ama mesele surada belli olur : Bir siteye girilsin icerigi ayni olan ama gorselleri bol olacak ayni donanimli biri windows biri linux dagitmi olsun. Kullanilan RAM neticede ayni olacaktir :) . Elbette tarayicilarin da ayarlari ayni olmali ...
Şimdi de RAM cahilleri doluşmuş. Ram'ini al git de Linux falan kullan kardeşim.