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    Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi

    Khronos grubu yaptığı duyuruyla Vulkan’a ışın izleme desteği eklediğini duyurdu. Yeni gelişmeyle birlikte yeni grafik özelliğinin daha geniş çapta kullanılması bekleniyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi
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    ABD merkezli Khronos grubu yaptığı duyuruyla Vulkan API’sinin ışın izleme desteğine kavuştuğunu açıkladı. Vulkan’a eklenen Ray Tracing özelliği sayesinde önümüzdeki dönemde daha fazla yapımda ışın izleme tekniğine yer verilmesi bekleniyor.

    Vulkan Ray Tracing

    Microsoft’un DXR 1.1 programlama arayüzüyle teknik açıdan eşit özellik listesine sahip Vulkan Ray Tracing ayrıca çapraz platform ve çapraz yonga üreticisi desteği sayesinde Nvidia’nın kendi tekniğine göre daha hızlı bir şekilde kendisine yer edineceği tahmin ediliyor.

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    Ek olarak Vulkan API’sindeki ışın izleme için bu işleve özgü GPU çekirdeği atanması da gerekmiyor. Yani mevcut donanımlarda da Ray Tracing deneyimi yaşamak teknik açıdan mümkün. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda daha fazla kartta ışın izleme için ayrı birimlere yer verilmesi durumunda Khronos opsiyonel olarak sunduğu bu özelliği kaldırabilir.

    Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi
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    Vulkan Ray Tracing’i Microsoft DXR’dan ayıran önemli bir başlıksa bilgisayarda hızlandırma altyapısı oluşturabilmesi. Siz oyununuzu oynarken kullanılmayan işlemci çekirdeklerini hesaplama amaçlı kullanılabilmesini sağlayan bu özellik GPU’nun üzerinden bir nebze yük alabileceği gibi performans artışı da sağlayabilir.

    Bu durum günümüzde 8 ve üzeri çekirdekli işlemcilerin yaygınlaşmasına karşın bu seviye üzerindeki izleklerin henüz sıklıkla kullanılmadığı göz önünde bulundurulursa mantıklı bir yöntem olabilir.



    https://www.bit-tech.net/news/vulkan-ray-tracing-is-now-available/1/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 6 sa. Ahmet DOĞAN
    Ve yine de 2800 çekirdekli bir CPU, 2800 çekirdekli bir GPU ile (büyük boyut ve devasa tdp yüzünden) yarışamayaktır. Bu noktada özelleştirilmiş donanım birimlerinin önemi ortaya çıkıyor. Eğer spesifik bir işi yapmak üzere özelleştirilmiş bir donanım var ise verimlilik çok daha yüksek oluyor. Kısaca mevcut GPU çekirdekleri yerine görevi sadece Ray Tracing yapmak olan çekirdekler çok daha avantajlı olacaktır.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 9 sa. Ahmet DOĞAN
    O mantıkla GPU'ya da gerek yok. CPU, GPU ile yapılan işlemleri yapabilir.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 9 sa.
    Işın İzlemenin Donanımsal Bir Yanı Olduğunu Düşünmüyorum. Nasılki Yansımalar Oyundan Oyuna Grafik Motorundan Grafik Motoruna Değişiklik Gösteriyor Buda Yazılımsal Yollardan Halledilebilir ve Grafik İşlemcisine Hesaplatılabilir. Ama Tabi Bunu Düşünecek Firma Yok Malum Yeni Modeli Kim Alacak o Zaman Kafasıyla Bakıyorlar. Onlara Hak Veriyorumda Bunun İçin Gidip Yeni Grafik Kartı Alan Kesime Hayret Ediyorum.
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