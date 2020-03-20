Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi

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ABD merkezli Khronos grubu yaptığı duyuruyla Vulkan API’sinin ışın izleme desteğine kavuştuğunu açıkladı. Vulkan’a eklenen Ray Tracing özelliği sayesinde önümüzdeki dönemde daha fazla yapımda ışın izleme tekniğine yer verilmesi bekleniyor.

Vulkan Ray Tracing

Microsoft’un DXR 1.1 programlama arayüzüyle teknik açıdan eşit özellik listesine sahip Vulkan Ray Tracing ayrıca çapraz platform ve çapraz yonga üreticisi desteği sayesinde Nvidia’nın kendi tekniğine göre daha hızlı bir şekilde kendisine yer edineceği tahmin ediliyor.

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Ek olarak Vulkan API’sindeki ışın izleme için bu işleve özgü GPU çekirdeği atanması da gerekmiyor. Yani mevcut donanımlarda da Ray Tracing deneyimi yaşamak teknik açıdan mümkün. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda daha fazla kartta ışın izleme için ayrı birimlere yer verilmesi durumunda Khronos opsiyonel olarak sunduğu bu özelliği kaldırabilir.

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Vulkan Ray Tracing’i Microsoft DXR’dan ayıran önemli bir başlıksa bilgisayarda hızlandırma altyapısı oluşturabilmesi. Siz oyununuzu oynarken kullanılmayan işlemci çekirdeklerini hesaplama amaçlı kullanılabilmesini sağlayan bu özellik GPU’nun üzerinden bir nebze yük alabileceği gibi performans artışı da sağlayabilir.

Bu durum günümüzde 8 ve üzeri çekirdekli işlemcilerin yaygınlaşmasına karşın bu seviye üzerindeki izleklerin henüz sıklıkla kullanılmadığı göz önünde bulundurulursa mantıklı bir yöntem olabilir.

https://www.bit-tech.net/news/vulkan-ray-tracing-is-now-available/1/

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