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    Windows 10 önizleme sürümüne, Android telefonlar için arama özelliği geldi

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin yeni önizleme versiyonunu yayınlandı. Gelen yenilikler arasında Android cihazlar için arama özelliği dikkat çekiyor.
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    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10 önizleme sürümüne, Android telefonlar için arama özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin 18999 yapı numarasına sahip önizleme versiyonunu yayınladığını duyurdu. Bu sürüme gelen en dikkat çekici özelliklerinden biri de Android kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Instagram'da yer alan "takip" sekmesi kaldırılıyor"

    Beklenen özellik nihayet geldi

    Windows 10 kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği telefonla arama yapabilme özelliği, önizleme sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Bu yeni özellik Android cihaza sahip kullanıcıların bilgisayarlarından çağrı alabilme ve arama yapabilmelerine olanak sağlıyor. Yani herhangi birini aramak için artık akıllı telefonunuzu elinize almanıza gerek kalmayacak. İhtiyacınız olan şeyler sadece Android 7.0 Nougat veya üstü işletim sistemi çalıştıran bir akıllı telefon (Samsung olması gerekmiyor) ve Bluetooth desteğine sahip bir bilgisayar.

    Windows 10 önizleme sürümüne, Android telefonlar için arama özelliği geldi
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    Yayınlanan bu önizleme versiyonunda potansiyel sorunlara da hazırlıklı olmanızda fayda var. Microsoft, bazı hile karşıtı oyun yazılımlarının eski sürümleinin bu Windows sürümünde çökmelere neden olabileceği konusunda uyarıyor. Eğer bilgisayarınızda hayati veriler taşıyorsanız bu uyarıyı dikkate almanızda fayda olduğunu da söyleyelim.



    https://www.engadget.com/2019/10/08/windows-10-preview-your-phone-calls/ Yorum Yaz
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    balcis 2 gün en beğenilen
    companion app yüklemeniz gerekiyor bari onu yazsaydınız, donanım sitesi burası biraz daha detay. insanlar yapmak kurcalamak isteyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    zero fear 2 gün
    Windows 7'de zaten vardı bu özellik ve çok işime yarıyordu. Bluetooth ile bağlanıyor numara çevirme penceresi açılıyordu. Eskiden var olan şeyleri yeniymiş gibi tanıtıp tekrar getirmek de moda oldu bu aralar
    Windows 7'de zaten vardı bu özellik ve çok işime yarıyordu. Bluetooth ile bağlanıyor numara çevirme penceresi açılıyordu. Eskiden var olan şeyleri yeniymiş gib...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    balcis 2 gün en beğenilen
    companion app yüklemeniz gerekiyor bari onu yazsaydınız, donanım sitesi burası biraz daha detay. insanlar yapmak kurcalamak isteyecek.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zero fear 2 gün
    Windows 7'de zaten vardı bu özellik ve çok işime yarıyordu. Bluetooth ile bağlanıyor numara çevirme penceresi açılıyordu. Eskiden var olan şeyleri yeniymiş gibi tanıtıp tekrar getirmek de moda oldu bu aralar
    Yanıtla +4
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    murata42 2 gün
    Çok güzel bir özellik olmu?, uzun zamandır neden hala Microsoft ve google'ın windows ve Android entegrasyonu üzerinde ilerlemediklerini anlamaya çalışıyordum. Artık telefonu elimize almadan native bir şekilde (ekstra bir program kurmadan) telefonumuz ilgili işlemler yapabilmeliyiz. Buna arama, mesaj gönderme alma, hatta bir arayüz bile dahil olabilir. Şuanda rahat bir sekilde wifi uzerinden screen casting yapabiliyorsunuz. Neden bunu native olarak kullanmayalım?
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