Windows 10 önizleme sürümüne, Android telefonlar için arama özelliği geldi

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Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin 18999 yapı numarasına sahip önizleme versiyonunu yayınladığını duyurdu. Bu sürüme gelen en dikkat çekici özelliklerinden biri de Android kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

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Beklenen özellik nihayet geldi

Windows 10 kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği telefonla arama yapabilme özelliği, önizleme sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Bu yeni özellik Android cihaza sahip kullanıcıların bilgisayarlarından çağrı alabilme ve arama yapabilmelerine olanak sağlıyor. Yani herhangi birini aramak için artık akıllı telefonunuzu elinize almanıza gerek kalmayacak. İhtiyacınız olan şeyler sadece Android 7.0 Nougat veya üstü işletim sistemi çalıştıran bir akıllı telefon (Samsung olması gerekmiyor) ve Bluetooth desteğine sahip bir bilgisayar.

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Yayınlanan bu önizleme versiyonunda potansiyel sorunlara da hazırlıklı olmanızda fayda var. Microsoft, bazı hile karşıtı oyun yazılımlarının eski sürümleinin bu Windows sürümünde çökmelere neden olabileceği konusunda uyarıyor. Eğer bilgisayarınızda hayati veriler taşıyorsanız bu uyarıyı dikkate almanızda fayda olduğunu da söyleyelim.

https://www.engadget.com/2019/10/08/windows-10-preview-your-phone-calls/