Instagram'da yer alan "takip" sekmesi kaldırılıyor

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Instagram'da uzunca bir süredir yer alan ve takip ettiğiniz kişilerin etkinliklerini izleyebildiğiniz "Following" yani takip sekmesi kaldırılıyor. Bu haber birçok kullanıcıyı mutlu edeceği gibi, hatırı sayılır bir kullanıcı grubunun da tepkisini çekeceğe benziyor.

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Kullanıcılar hareketlerinin izlenmesinden rahatsız

İyi haber şu ki Instagram'ın bu sekmeyi kaldırmasının ana nedeni kullanıcı gizliliğini arttırmak. Zira takip sekmesini kullanarak, listenizdeki kişilerin hangi gönderiyi beğendiğini, kimi takip ettiğini ve hangi yorumu yaptığını canlı olarak takip edebiliyordunuz. Daha önce de gündeme gelen bu konu hakkında Instagram kararını verdi ve test aşamasına geçti bile.

Instagram ürün müdürü Vishal Shah konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, takip sekmesinin çok fazla kullanılmadığını ve kullanıcıların, platformda yaptıkları hareketlerin görünmesinden hem rahatsız, hem de haberleri olmadığını belirtiyor. Şimdilik belli bir grubun kullanımına kapatılan bu sekmenin, önümüzdeki güncellemelerle tamamen kaldırılacağı belirtiliyor.

https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/instagrams-following-activity-tab-is-going-away