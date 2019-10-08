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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'da yer alan "takip" sekmesi kaldırılıyor

    Sosyal medya platformu Instagram'da yer alan ve takip ettiğiniz kişilerin yaptığı hareketleri görmenizi sağlayan "takip" sekmesi artık tarihe karışıyor. İşte nedeni.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram'da yer alan
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    Instagram'da uzunca bir süredir yer alan ve takip ettiğiniz kişilerin etkinliklerini izleyebildiğiniz "Following" yani takip sekmesi kaldırılıyor. Bu haber birçok kullanıcıyı mutlu edeceği gibi, hatırı sayılır bir kullanıcı grubunun da tepkisini çekeceğe benziyor.

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    Kullanıcılar hareketlerinin izlenmesinden rahatsız

    İyi haber şu ki Instagram'ın bu sekmeyi kaldırmasının ana nedeni kullanıcı gizliliğini arttırmak. Zira takip sekmesini kullanarak, listenizdeki kişilerin hangi gönderiyi beğendiğini, kimi takip ettiğini ve hangi yorumu yaptığını canlı olarak takip edebiliyordunuz. Daha önce de gündeme gelen bu konu hakkında Instagram kararını verdi ve test aşamasına geçti bile.

    Instagram'da yer alan

    Instagram ürün müdürü Vishal Shah konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, takip sekmesinin çok fazla kullanılmadığını ve kullanıcıların, platformda yaptıkları hareketlerin görünmesinden hem rahatsız, hem de haberleri olmadığını belirtiyor. Şimdilik belli bir grubun kullanımına kapatılan bu sekmenin, önümüzdeki güncellemelerle tamamen kaldırılacağı belirtiliyor.



    https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/instagrams-following-activity-tab-is-going-away Yorum Yaz
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    Ussuz 3 gün en beğenilen
    Stalkcilarin gözü yaşlı :D
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    hobametin 2 gün
    Oha öyle bir yer mi varmış? komple kalksın şu uygulama insanlar birbirleriyle konuşsun artık. İnsanların sosyal hayatını bitirdi bu uygulama.
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    csimurat 2 gün
    Playstore da bu kaldırılan özellik için uygulama var mı?
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    Portraitclub 2 gün
    Uzun zamandır bekliyorum bunun kaldırılmasını. Ne yaptığımın takip edilmesini sevmiyorum çünkü kimsenin ne yaptığına bakmıyorum. Biran önce kaldırılmalı
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    Ohol Oula 2 gün
    Çabuk kalktı bende de
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    Krone 2 gün
    Gereksiz platform keşke komple kaldırılsa.
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    WeDneS 3 gün
    Bende 1 aydır yok kaldırılsın, instagramda 1 tane fotosu olmayan kişiler herkesi takip edip ordan millet ne yapiyor onu takip ediyor dedikoducular
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    AYavasci 3 gün
    bende 1 aydır yok zaten
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    snoppy 3 gün
    Boynuzlamayı daha da kolaylaştıracaktır. Hayırlı(!) olsun.
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    Ussuz 3 gün en beğenilen
    Stalkcilarin gözü yaşlı :D
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