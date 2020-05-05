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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10X ilk önce klasik dizüstü bilgisayarlara gelecek

    Microsoft çift ekranlı cihazlar için tasarladığı Windows 10X ile ilgili planlarını değiştirdi. Yeni işletim sistemi ilk olarak klasik dizüstü bilgisayarlar için kullanıma sunulacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10X ilk önce klasik dizüstü bilgisayarlara gelecek
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    Microsoft, resmi Windows blogunda şirketin ürün şefi Panos Panay’ın imzasını taşıyan bir yazı yayınladı. Deneyimli yönetici, Windows 10X işletim sisteminin ilk olarak, tek ekranlı klasik dizüstü bilgisayarlar için kullanıma hazırlandığını resmen açıkladı.

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    Yeni işletim sistemi esasında Surface Neo gibi çift ekranlı cihazlar için tasarlanmıştı ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) pandemisi, şirketin planlarını değiştirmesine neden oldu.

    Windows 10X ilk önce klasik dizüstü bilgisayarlara gelecek
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    Çift ekranlı cihaz gecikecek

    Yazılım devinin mevcut salgın durumu nedeniyle çift ekranlı cihazını önümüzdeki yıla ertelemek zorunda kaldığı belirtiliyor. Hal böyle olunca da şirket yeni işletim sistemi için odak noktasını tek ekranlı cihazlara kaydırdı.

    Windows 10X ilk çıkışını dizüstü bilgisayarlarda yapacak. İşletim sisteminin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ancak ucuz cihazlarda Windows 10 S'in yerini alacağını biliyoruz. Ayrıca Chrome OS işletim sistemine rakip olacak.



    https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/05/04/accelerating-innovation-in-windows-10-to-meet-customers-where-they-are Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    artenis (mehmet n.) 1 hf.
    1999'dan beri Windows kullanırım, hep içinde kalmıştır macintosh gibi bir OS'de ne zaman ctrl+alt+del yapacağız diye... Yine Windows Millenium gibi bir ürün geliyor...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Eğer ARM64'lü cihazlarda 64 bit Win32 programları hâlâ açamazsa Windows 10X de MS'nin başarısız projeler listesine bir yenisini daha ekleyecek demek olur. Şu zamanda 32 bit Win32 programları artık neredeyse kalmadı. İndireceğimiz programlarda eğer mevcutsa ilk tercihimiz 64 bitlik bir yazılım oluyor ve hatta, normal olarak şirketler yavaş yavaş 32 bit yazılımlara fazla önem vermemeye ya da 32 bit yazılım geliştirmemeye başladı. MS'nin Windows 10X'i için ARM64 platformunda 64 bit Win32 çalıştırır hale getirmeli. Uyumluluk modunu da getirmesini isterdim ama en azından 64 bit Win32'yi getirmesi bile yeter.
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    yorumculuklar 1 hf.
    Chrome OS linux uygulamalarını desteklemeye başladığından beri iyi bir rakip olmaya başladı bence. Samsung'un son çıkarttığı Chromebook da efsane, olsa da alsak dedirtiyor.
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