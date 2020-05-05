Windows 10X ilk önce klasik dizüstü bilgisayarlara gelecek

Tam Boyutta Gör

Microsoft, resmi Windows blogunda şirketin ürün şefi Panos Panay’ın imzasını taşıyan bir yazı yayınladı. Deneyimli yönetici, Windows 10X işletim sisteminin ilk olarak, tek ekranlı klasik dizüstü bilgisayarlar için kullanıma hazırlandığını resmen açıkladı.

İlginizi Çekebilir

En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4a'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı"

Yeni işletim sistemi esasında Surface Neo gibi çift ekranlı cihazlar için tasarlanmıştı ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) pandemisi, şirketin planlarını değiştirmesine neden oldu.

Tam Boyutta Gör

Çift ekranlı cihaz gecikecek

Yazılım devinin mevcut salgın durumu nedeniyle çift ekranlı cihazını önümüzdeki yıla ertelemek zorunda kaldığı belirtiliyor. Hal böyle olunca da şirket yeni işletim sistemi için odak noktasını tek ekranlı cihazlara kaydırdı.

Windows 10X ilk çıkışını dizüstü bilgisayarlarda yapacak. İşletim sisteminin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ancak ucuz cihazlarda Windows 10 S'in yerini alacağını biliyoruz. Ayrıca Chrome OS işletim sistemine rakip olacak.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/05/04/accelerating-innovation-in-windows-10-to-meet-customers-where-they-are

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.