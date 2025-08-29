Giriş
    Microsoft, ilk kez kendi yapay zeka modellerini tanıttı: OpenAI’a rakip geliyor

    Microsoft’un OpenAI ile karmaşık iş birliği yeni bir boyut kazanıyor. Şirket, kendi geliştirdiği ilk yapay zeka modellerini duyurdu: MAI-Voice-1 ve MAI-1-preview.

    Microsoft, ilk kez kendi yapay zeka modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yapay zeka bölümü kısa bir süre önce ilk kez kendi geliştirdiği modelleri duyurdu: MAI-Voice-1 ve MAI-1-preview. Teknoloji devi, bilindiği üzere OpenAI’ın en büyük ortaklarından ve destekleyicilerinden. Ancak şirketin kendi modellerini sunması, OpenAI ile olan ilişkileri daha da karmaşıklaştırıyor.

    Microsoft kendi modellerini çıkardı

    MAI-Voice-1, yalnızca tek bir GPU üzerinde bir dakikalık ses üretimini bir saniyeden kısa sürede gerçekleştirebiliyor. Bu model şimdiden Copilot Daily gibi özelliklerde kullanılıyor. Araç, kullanıcıya günün öne çıkan haberlerini sesli olarak aktarabiliyor ve konuları podcast tarzında açıklayabiliyor. Ayrıca, Copilot Labs üzerinden herkesin deneyebileceği bu sistem, ses tonu ve konuşma tarzı ayarlarını kişiselleştirme imkanı sunuyor.

    Diğer yandan MAI-1-preview modeli yaklaşık 15.000 Nvidia H100 GPU kullanılarak eğitildi. Microsoft, bu modeli özellikle günlük sorulara anlamlı ve faydalı yanıtlar verebilecek bir yardımcı olarak konumlandırıyor. Şirket, bu modeli Copilot’a entegre etmeye hazırlanırken aynı zamanda LMArena adlı yapay zeka benchmark platformunda da test ediyor.

    Microsoft AI Başkanı Mustafa Suleyman, daha önce yaptığı açıklamada modellerinin odağının kurumsal değil, tüketici deneyimi olduğunu vurgulamıştı. Şirketin elindeki reklam ve kullanıcı etkileşim verileri de daha güçlü yapay zekalar geliştirilmesini kolaylaştırıyor. Microsoft, gelecekte farklı kullanım senaryolarına yönelik özel modellerden oluşan bir ekosistem kurmayı hedefliyor.

